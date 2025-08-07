Telecom Trend Day en Córdoba: novedades y soluciones para el mercado corporativo

Telecom, líder en soluciones tecnológicas para el mercado corporativo B2B y organismos públicos, presentó nuevamente en Córdoba la edición 2025 de “Telecom Trend Day” ante clientes pymes y grandes empresas de la ciudad.

La bienvenida estuvo a cargo de Julio Hutka, director de Negocios B2B de Telecom quien dio su visión de las perspectivas 2025 y mirando al 2030.

En primer lugar, destacó: “La transformación digital avanza cada vez más rápido, impulsada por la digitalización, el uso intensivo de datos, las comunicaciones y ahora la inteligencia artificial, que comienza a tener un impacto directo en la operación de los negocios.

Y añadió: “En este contexto, en Telecom estamos desarrollando más de 60 proyectos vinculados a inteligencia artificial, muchos de los cuales ya están orientados a mejorar la experiencia del cliente y optimizar procesos internos. Primero lo aplicamos en la empresa para luego poder ofrecer esas mismas soluciones a nuestros clientes corporativos. Toda esta infraestructura se apoya en nuestra red de datacenters, distribuidos estratégicamente en casi todas las capitales del país.”

La era de la apificación

Además, agregó: “Uno de los pilares fundamentales de esta evolución es la apificación de nuestras redes, especialmente en el entorno móvil. Esta estrategia permite abrir el acceso a parámetros clave como geolocalización, cambios de terminal o chip, lo que contribuye significativamente a la seguridad y a la personalización de los servicios”.

Hutka explicó que “la apificación es una estrategia clave para la transformación digital, ya que permite a las empresas modernizar sus sistemas, integrar diferentes tecnologías y crear nuevas soluciones basadas en la conexión entre aplicaciones a través de APIs”.

“Nuestro enfoque es claro: toda solución tecnológica que implementamos debe tener impacto real en el negocio. Por eso, el criterio que guía nuestras decisiones es la sustentabilidad a largo plazo, basada en resultados concretos y escalables”, resaltó el directivo.

Convirtiendo desafíos en oportunidades reales

Telecom Trend Day Córdoba fue el espacio elegido para una jornada de charlas 360°, donde especialistas de cada vertical compartieron las principales soluciones del portfolio corporativo.

La propuesta estuvo enfocada en tecnologías innovadoras y de alto rendimiento, respaldadas por la red más robusta del mercado.

Se presentaron casos concretos de soluciones implementadas y se destacó la capacidad de la compañía para acompañar integralmente a sus clientes, cubriendo todas sus necesidades de principio a fin.

A través de una oferta integral, se puso a disposición de los clientes un ecosistema de soluciones con tecnología de última generación, estructurado en cuatro pilares clave: conectividad fija y móvil, ciberseguridad, soluciones cloud e Internet de las Cosas (IoT).

Durante la jornada, los asistentes también pudieron recorrer distintos stands donde se exhibieron las soluciones en funcionamiento, brindando la posibilidad de conocerlas en detalle y evaluar alternativas concretas para su implementación.

Con una infraestructura tecnológica de alto rendimiento y un equipo de profesionales altamente capacitados, Telecom acompaña a las organizaciones con soluciones eficientes, escalables y personalizadas, garantizando la mejor relación costo-beneficio para cada negocio.

Experiencias partners

Telecom, además de ser un socio tecnológico clave para las empresas, trabaja en alianza con más de 20 partners estratégicos del segmento B2B. Estas alianzas se establecen con compañías Tier 1 líderes a nivel global —en áreas como nubes públicas, infraestructura, ofimática, SaaS y ciberseguridad, entre otras— que forman parte del top 100 del ranking de empresas tecnológicas del mundo.

Junto a estos socios, Telecom ofrece soluciones robustas, reconocidas en el mercado por su calidad, simplicidad y rápida implementación, diseñadas para responder a los desafíos actuales de organizaciones, empresas y profesionales.

En esta edición de Telecom Trend Day Córdoba, la propuesta estuvo orientada a acercar a los clientes del segmento corporativo a los principales referentes tecnológicos a nivel global.

Se generaron espacios de diálogo junto a clientes y partners, promoviendo la colaboración y la co-creación de soluciones de alto valor, alineadas con los más altos estándares internacionales.

Estas instancias permitieron impulsar la transformación digital de cada organización con una visión integral, personalizada y orientada a resultados.

Participaron destacados partners tecnológicos como AWS, Cisco, Dell, Denwa, Eset, Fortinet y Huawei, quienes compartieron su visión estratégica, principales tendencias e innovaciones aplicadas a los desafíos del negocio.

Además, los clientes tuvieron la oportunidad de interactuar con ejecutivos e ingenieros de Telecom y conocer en profundidad los servicios de consultoría, implementación, gestión y soporte especializado ofrecidos a través de la unidad de “Servicios Profesionales”.

Esta propuesta está orientada a acompañar la transformación digital de las organizaciones, aportando valor a través de soluciones que mejoran la eficiencia, los ingresos y el desempeño operativo de los negocios.

Las soluciones que desarrolla Telecom se destacan por su flexibilidad y escalabilidad, ya que están diseñadas a medida según las necesidades específicas de cada cliente —tanto del sector privado como público— y adaptadas a los requerimientos tecnológicos de cada industria.

Telecom Trend Day es un ciclo itinerante que se presenta en distintas ciudades del país para acercar a pymes, grandes empresas y el sector público, las soluciones que son tendencia en el mundo corporativo.

Continuará en septiembre y octubre en Corrientes, Rosario y Tucumán.