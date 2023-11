Un árbol cayó y aplastó a dos autos en barrio Güemes

Cayó un árbol de gran porte en barrio Güemes, en la calle Fructuoso Rivera entre Belgrano y Vélez Sarsfield.

Se trata de un árbol de gran porte que cayó sin ningún condicionamiento meteorológico. Según explicaron algunos vecinos a Cadena 3, se trata de una zona con muchas obras en donde se van socavando y cortando las raíces, quitándole estabilidad. No es el primer árbol que cae en la zona.

El árbol tiene tres denuncias hechas con peligro de caída y si bien no hubo heridos, cayó sobre dos vehículos estacionados sobre Fructuoso Rivera.

Emanuel, dueño de uno de los vehículos afectados, es electricista y contó a Cadena 3 que estaba trabajando en una obra cerca cuando escuchó el estruendo.

"Se escuchó un golpe muy fuerte, salimos de la obra y me encuentro con este escenario, me quería morir", explicó.

"Ahora tengo que ir a Defensa Civil para que quede la constancia, pero no se acercó nadie. Esto me genera un daño muy grande, porque lo uso para llevar a mi hija al colegio y para trabajar y el seguro no me lo cubre. No sé cómo sigue esto", concluyó.

Informe de Fernando Barrionuevo.