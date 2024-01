Antes de gatillar el Rondo Bar, los delincuentes balearon vecinos a 8 cuadras

Un hombre denunció que los mismos delincuentes que gatillaron contra el Rondo Bar le dispararon cuando cambiaba una rueda en la zona de Arribeños al 1100, a ocho cuadras del local gastronómico.

En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, Sergio afirmó que estaba guardando la goma en el baúl junto a su esposa cuando los sujetos en moto pararon a su lado. Sin mediar palabras, los atacantes sacaron un arma de fuego y los balearon, impactando dos de las detonaciones en su auto. Luego, le apuntaron y se les trabó la pistola.

“Se fueron hacia el sur, creemos que luego fueron al bar”, expresó. En la misma línea, reveló que entiende que el hecho “fue al azar”. “Tenían la misma vestimenta, eran dos. Eran las mismas personas”, remarcó.

“Uno no se imagina hasta que le pasa, es lo que se está viviendo. No se que pensar”, dijo. Y concluyó: “En ese momento uno siente frustración, atine a correr para pedir ayuda, pero en la calle no había nadie”.