Damián De Santo y 'Una clase especial' en Rosario: "No paras de reírte"

Damián de Santo, reconocido actor argentino, presenta hoy una clase especial en el Teatro Broadway, donde comparte su experiencia y reflexiones sobre su carrera y la actualidad del teatro.

En diálogo con Una mañana para todos con Cadena 3 Rosario, De Santo destacó la importancia de la conexión con el público y el valor de las obras que llegan a localidades fuera de Buenos Aires.

La obra, titulada "Una clase especial", es una comedia que ha tenido un notable éxito en México y ahora se presenta ante más de mil espectadores en Rosario. "Nosotros decimos que te mandamos al hospital porque no te dejamos respirar. Que no paras de reírte", comenta Damián sobre la dinámica de la obra, escrita por Daniel Dátola y dirigida por Manuel González Gil.

Damián también reflexiona sobre la evolución de las plataformas de streaming, mencionando que "estamos acostumbrados a la velocidad de las cosas, y bajar un cambio es difícil de hacer". En este sentido, resalta que la serie en la que participa ha logrado captar la atención del público, convirtiéndose en uno de los top ten de Netflix.

Sobre su experiencia en el viaje y la preparación para sus roles, Damián comparte: "Me encanta manejar, me encanta, me labura la cabeza, resuelvo cosas. El estudio es toda la letra de todas las escenas y el subconsciente va repasándolo".

Además, destacó la importancia de la interacción con el público durante las funciones, afirmando que "ninguna función es igual a otra" y que la comedia requiere de un enfoque meticuloso para mantener su efectividad.

En cuanto a su vida personal, Damián expresó su gratitud por poder vivir de lo que le gusta y reflexionó sobre la importancia de disfrutar cada momento. "Quiero vivir un poco más calmado", afirmó.

Entrevista de Susana Manzelli.