El descubridor de Mastantuono reveló cómo lo detectó y qué lo hacía "especial"

Daniel Brizuela, el hombre detrás del descubrimiento de joyas como Franco Mastantuono, Claudio “Diablito” Echeverri y Facundo Buonanotte, compartió en una entrevista exclusiva con La Previa de Cadena 3 los secretos de su talento para detectar futuros cracks del fútbol argentino.

El exdirector de captación de River Plate narró cómo identificó a Mastantuono a los 9 años en un potrero de Azul, reveló las claves para ser un scout exitoso y explicó por qué el fútbol argentino sigue siendo una cantera inagotable de talento.

El momento que cambió todo

Corría una fría tarde de invierno de 2017 en la ciudad bonaerense de Azul cuando Brizuela, entonces al frente del área de captación de River, presenció una escena que lo marcaría para siempre.

En una prueba para la categoría 2007, un pequeño Franco Mastantuono, a punto de cumplir 10 años, se destacó en un potrero lejos de las canchas profesionales. “Todos los chicos corrían detrás de la pelota, como un enjambre. Pero Franco recibió un pase, hizo un control orientado perfecto, levantó la cabeza, hizo un paneo en segundos y dio un pase de profundidad que dejó a un compañero solo frente al arco”, recordó Brizuela.

Esa jugada, ejecutada con una precisión y madurez inusuales para un niño sin formación, fue la chispa que encendió su radar. “Supe que estaba ante un prodigio”.

El descubrimiento de Mastantuono no fue casualidad. Brizuela lideraba un ambicioso proyecto de captación impulsado por Rodolfo D’Onofrio y Marcelo Gallardo, que llevó a River a recorrer cada rincón del país en busca de talentos.

“Veíamos a más de 30 mil chicos por año. Teníamos 25 captadores trabajando en todo el país, con una planificación anual que aprobaban los directivos. Eso nos permitió encontrar a Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lucas Beltrán y tantos otros”, explicó.

En el caso de Mastantuono, su inteligencia futbolística, personalidad y entorno familiar fueron determinantes. “Franco no solo tenía técnica, sino una toma de decisiones en tiempo y forma que no es normal a esa edad. Además, tenía carácter. En la prueba, si no le daba la pelota, me miraba y me hacía señas: ‘Dámela, dámela’. Eso me impresionó”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un talento que también brillaba en el tenis

Mastantuono no solo destacaba en el fútbol. A los 9 años, estaba entre los 10 mejores tenistas juveniles del país, con un futuro prometedor en la raqueta. “Era como Rafa Nadal, que también era un gran futbolista y eligió el tenis. Franco eligió el fútbol porque lo apasionaba”, contó Brizuela. Cuando River llegó a Azul para una prueba, el joven no dudó en presentarse, dejando atrás el tenis. “Nadie lo convenció. Él tomó la decisión porque ama la pelota. Y ahí empezó esta historia hermosa”, afirmó.

La fórmula del scouting: inteligencia y entorno

Brizuela, quien también descubrió a Echeverri en un pueblo precario de Resistencia y a Buonanotte en Rosario Central, reveló que el talento puede aparecer en cualquier lugar, desde un entorno privilegiado hasta un barrio humilde.

"No importa si es Azul, La Quiaca o Fuerte Apache. El talento se encapricha en los lugares menos pensados”, aseguró. Sin embargo, enfatizó que la técnica no es suficiente. “Buscamos inteligencia futbolística, personalidad y un entorno familiar sólido. Un gran talento sin carácter o sin una base familiar no llega lejos”.

El exscout destacó la importancia de evaluar al futbolista dentro y fuera de la cancha. “Miramos la técnica, la velocidad, el biotipo, la genética, pero lo primero es la inteligencia. Franco, Julián, Enzo: todos tienen una humildad y una capacidad de aprendizaje que los hacen diferentes”. También subrayó el rol de los valores familiares, que permiten a jugadores como Mastantuono mantener el perfil bajo y la disciplina necesarios para triunfar.

¿Por qué River saca ventaja en inferiores?

Consultado sobre la diferencia entre River y Boca en la formación de talentos, Brizuela fue claro: “River apostó por un proyecto de captación a largo plazo, mientras que antes los jugadores llegaban solos a los grandes clubes. Hoy, con proyectos fuertes en el interior, hay que salir a buscarlos”. La estructura montada por D’Onofrio, con una inversión en scouting a nivel nacional, permitió a River captar más talentos que su eterno rival. “Si nosotros veíamos 30 mil chicos y Boca mil, las chances de encontrar un Mastantuono o un Echeverri eran mucho mayores”, explicó.

El fútbol argentino: competitivo, pero distinto

Brizuela también reflexionó sobre las diferencias entre el fútbol argentino y el europeo, un tema que genera debate entre los hinchas. “En Europa, el fútbol es de dos toques, rápido, con recursos millonarios. En Argentina, es más competitivo, agresivo, intenso. Nuestra fortaleza está en el fútbol infantil, donde los chicos crecen en ligas exigentes, con presión desde los 7 años. Eso forja una mentalidad ganadora”, afirmó. Aunque reconoció que el fútbol local puede parecer menos vistoso, destacó que los jugadores argentinos brillan en el exterior por su carácter y técnica. “Un argentino nunca está muerto, ni perdiendo 2-0 a los 80 minutos. Esa garra es única”.

Con una trayectoria que incluye su paso por Racing y Rosario Central, además de su etapa dorada en River, Brizuela se consolida como uno de los grandes descubridores de talentos del fútbol argentino. Su ojo clínico, su pasión por recorrer el país y su capacidad para detectar lo extraordinario en lo cotidiano han dado frutos en jugadores que hoy brillan en la Selección Argentina y las mejores ligas del mundo. “No todos los días aparece un Mastantuono o un Echeverri. Cada mil chicos, surge uno así. Pero cuando lo ves, sabes que estás ante algo especial”, concluyó.

Entrevista de "La Previa".