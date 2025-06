Marcelo Polino emocionado al recibir objetos de Antonio Gasalla y novedades de la herencia

Emocionante legado de Antonio Gasalla

Marcelo Polino recibió con gran sentimiento una serie de objetos del vestuario de Antonio Gasalla, así como reveló la identidad del heredero universal de su quedida amigo. Polino, conocido periodista y presentador, compartió su emotiva experiencia tras la muerte del célebre comediante argentino.

"Hablé con la familia y la justicia ya declaró como heredero universal a su hermano Carlos para que pueda disponer de los bienes con libertad, como correspondía que fuera. Estaba judicializado y tenía una curatela de por medio. Fue muy rápido", informó el comunicador, mostrando su cercanía con la familia del fallecido. También anticipó que planeaba visitar la casa de Gasalla pronto, ya que se estaba procediendo a cerrar el lugar y a sacar todos los objetos que contenía.

El perdurable legado de un maestro

Polino destacó que el trabajo de Gasalla sigue vigente a pesar del paso del tiempo. Sus sketchs de "El Palacio de la risa" tienen más de 35 años y aún son recordados con cariño por el público. “Me emocioné porque la familia decidió darme algunas cosas del vestuario de Antonio”, agregó.

"Encontré casetes de cuando iba a tomar clases de guión con él y escribíamos monólogos. Él me enseñaba a escribir y en el medio hablábamos pestes de la gente. Es muy gracioso", recordó Polino sobre sus vivencias junto a Gasalla, destacando su labor como mentor y amigo en su carrera.

Vínculos inolvidables

Respecto a las relaciones del cómico, Polino subrayó que Gasalla era más cercano a Mirtha Legrand que a Susana Giménez, resaltando el papel que desempeñó al unir a estas dos figuras del entretenimiento argentino. “He hecho el puente para que hablaran. Con Susana fue más laboral. En la última etapa de él, Giménez estuvo muy amorosa. Ella me llamó para preguntarme cómo estaba Antonio y pautamos una ida a verlo y no llegó”, explicó.

Finalmente, Polino recordó un momento que lo impactó profundamente, cuando notó que su amigo empezaba a desmejorar a causa de la enfermedad: “Yo estaba en el teatro, él hacía el personaje de 'La gorda' y me presentaba. Estaba detrás del telón y él no se acordaba de mi nombre”. Las memorias compartidas entre ellos resaltan no solo la brillante carrera de Gasalla, sino también el vínculo especial que existía entre ambos.