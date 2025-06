Israel abate a dos líderes del Movimiento Muyahidín en ataques en Gaza

El ejército de Israel informó que llevó a cabo operaciones en Gaza durante las cuales eliminó a dos altos mandos del Movimiento Muyahidín Palestino. En el ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la agencia de seguridad Shin Bet, en un comunicado conjunto, mencionaron que As'ad Abu Sharaiya, líder de las Brigadas Muyahidín, fue abatido. Este comando está señalado por su participación en el ataque mortal del 7 de octubre contra Israel, donde varios ciudadanos israelíes fueron asesinados y otros tomados como rehenes por Hamas.

Las autoridades israelíes añadieron que Abu Sharaiya tuvo "un papel clave" en el ataque de 2023 y fue acusado de estar "directamente implicado en el secuestro y asesinato de rehenes israelíes". Junto a él, también perdió la vida Mahmoud Muhammad Hamid Kuhail, otro miliciano involucrado en el asalto de octubre.

Hasta el presente, no hubo pronunciamientos de grupos milicianos palestinos en relación a estas muertes, que Israel anunció.

En otro contexto, las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel indicaron que recuperaron el cadáver de Nattapong Pinta, un ciudadano tailandés de 36 años, quien había sido secuestrado por las Brigadas Muyahidín durante el ataque del 7 de octubre. Su cuerpo fue hallado en una operación que tuvo lugar el viernes en Rafah, al sur de la Franja de Gaza.

Por otra parte, las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas, comunicaron que las fuerzas israelíes sitian un área en Gaza en la que se cree que podría encontrarse un rehén israelí, mencionado por el portavoz Abu Obeida como Matan Zangauker. Obeida dejó en claro que "el enemigo no podrá recuperarlo con vida". A la fecha, Israel no ha respondido a esta declaración de Hamas, aunque informes de medios locales indican que las operaciones militares actuales se están realizando con extrema cautela para no poner en riesgo a los rehenes que permanecen bajo su custodia.