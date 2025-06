Estaban jugando al fútbol en la calle y terminaron conociendo a Julián Álvarez

Era un viernes cualquiera en la Comuna San Roque, ese pequeño y tranquilo pueblo de las sierras cordobesas donde los niños todavía juegan a la pelota en la calle y donde, como bien dicen los que conocen el lugar, todos saben de quién es cada auto. Pero ese viernes no fue uno más para Lorenzo Mercado (8 años) y Nazareno Cavotti Cornet (12), porque lo que comenzó como un simple juego entre amigos terminó con una foto inolvidable junto a una de las figuras más queridas del fútbol argentino: Julián Álvarez.

Todo empezó cuando un auto importado, oscuro y de vidrios polarizados, empezó a merodear por la zona. Llamaba demasiado la atención en ese paisaje serrano. El vehículo se detuvo frente a los niños y desde adentro, el conductor les preguntó: “¿Saben dónde vive Javier?”. En San Roque no hace falta apellido: “Javier” es Pastore, el exfutbolista de la Selección Argentina, ídolo local y vecino ilustre.

Los chicos, con la naturalidad de quien conoce cada rincón del pueblo, se subieron al auto para acompañar al visitante hasta la casa. Lo que ellos no sabían era que quien viajaba en ese vehículo era Fernando Hidalgo, el representante de Julián Álvarez, y que el propio delantero del Manchester City estaba descansando en la casa de Pastore junto a Lisandro Martínez.

"Nosotros estábamos andando y nos encontramos un Mercedes, nosotros no sabíamos que era el representante de Julián y nos dice que no sabía dónde era la casa de Javier Pastore. Le digo que estaba acá al frente y el Naza le sacaba fotos al Mercedes, de ahí nos subimos y llegamos a la casa de la mamá de Pastore y ahí sale Julián que de lejos no se veía quien era", contó Lorenzo a Cadena 3.

"Cuando levanto la cara me doy cuente de que era Julián, pero yo no le pedí foto porque no tenía celular y el Naza tenía, pero con una cámara media media. Entonces el representante de Julián, que tiene buena cámara nos sacó la foto y le pasa el número de Nazareno, para que después se la mande", detalló.

Para Lorenzo, esa imagen ya tiene destino: “La voy a imprimir, hacerle un cuadro, ponerle la firma de Pastore y ponerla en casa”. También se convirtió en foto de perfil, fondo de pantalla y tema de conversación familiar.

La historia, que parece salida de un guion de cine, tiene todos los ingredientes: un pueblo sereno, dos chicos curiosos, una figura mundial que aparece de sorpresa y un recuerdo que quedará por siempre. Es también un retrato del fútbol argentino más noble, el que sigue siendo cercano, humano y lleno de gestos simples que valen oro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La camaradería entre jugadores

El “Flaco” Pastore, que actualmente reside en Madrid, le había prestado su casa a los jugadores para que pasaran unos días tranquilos antes de sumarse a la concentración de la Selección por la doble fecha de eliminatorias. “No me costaba nada y sabía que iban a estar bien ahí”, contó luego en una charla telefónica al aire de Cadena 3 entre risas y gestos de complicidad.

“Siempre hubo camaradería entre nosotros”, contó Pastore al recordar cómo se gestó este encuentro inesperado. “Si se puede ayudar, y para que ellos estén bien, no me cuesta nada”.

Entrevista de Una Mañana para Todos