Un ex participante de Cuestión de Peso fue rescatado por su obesidad de 300 kilos

FOTO: Habló el ex Cuestión de Peso rescatado por su obesidad: la primera y desgarradora frase de Cristian Fredes

Cristian Fredes, ex integrante del programa Cuestión de Peso, fue rescatado en un amplio operativo de asistencia debido a su obesidad, que alcanza los 300 kilos, lo que le impide movilizarse. Este hecho marcó su primera aparición pública tras la difícil experiencia.

A sus 40 años, y luego de 12 de haber participado en el reality que prometía transformar su vida, Fredes se encontró en una camilla rodeado de bomberos, policías y personal de Defensa Civil. El evento fue tratado en el programa conducido por Mario Masaccesi, quien destacó la magnitud de la situación y la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. "Fue un operativo muy grande donde participaron las fuerzas de seguridad, bomberos, gente de la clínica y Sergio Verón, el nutricionista", enfatizó Masaccesi.

El presentador de la señal de televisión eltrece comentó sobre la colaboración entre diferentes organismos, que permitió llevar a cabo el rescate en un tiempo récord. En declaraciones radiales, Juan Etchegoyen también se refirió al estado de salud de Fredes, mencionando que tuvo un intercambio de mensajes con él.

Etchegoyen indicó que Cristian está atravesando un mal momento. "Hablé con él y me dijo que todavía se mantiene internado", contó el periodista, transmitiendo la preocupación que genera la situación del ex participante. Aunque el afectado no quiso detallar su estado de ánimo, sí expresó claramente su situación actual: "Acá estoy internado, estoy cayendo que estoy internado. Sigo en juicio con la obra social después de haber presentado un recurso de amparo en el 2022".

Las complicaciones de salud por las que Fredes atraviesa no son nuevas, ya que su lucha contra la obesidad ha sido pública desde su participación en el programa. El rescate del sábado 7 de junio de 2025 reabre el debate sobre la atención brindada a personas con problemas de obesidad y el acceso a servicios de salud adecuados.