Javier Correa: “No sé cuando, ni cómo, pero tengo que volver a Instituto"

Javier Correa, el futbolista cordobés que se destaca en Colo-Colo, compartió en diálogo con La Cadena del Gol su actualidad y reflexiones sobre su carrera en una entrevista a fondo.

Con un contrato vigente en el club chileno, Correa expresó su satisfacción por el trato recibido: "Estoy bien, estoy contento acá en el club, la verdad que me trata de maravilla". Sin embargo, reconoció la incertidumbre que rodea al fútbol: "Como el fútbol es tan dinámico, uno nunca sabe".

En ese sentido, el delantero reflexionó sobre la estructura administrativa de Colo-Colo, comparándola con la de clubes argentinos. "Colo-Colo es muy popular y puede competir en el tema popular con otro equipo", afirmó, destacando que "está todo en regla y es increíble que cobre a tiempo y nunca se atrase".

Correa también abordó la falta de inversión en divisiones inferiores en el fútbol chileno, sugiriendo que "todas las miradas son válidas". Asegura que "depende del club, depende de los chicos, la posibilidad se la gana uno" y añadió que "el extranjero que viene a robar un lugar siempre se dice, pero uno está ahí por la capacidad".

Instituto, el regreso más esperado

La charla subió de temperatura emocional cuando se mencionó a Instituto, el club que lo vio nacer futbolísticamente. “Sí, es una asignatura pendiente. Me queda la figurita sin pegar. Quiero ver a toda mi familia en la tribuna, cerrar el círculo. Sería un trofeo más”, confesó. Y agregó: “No sé cuándo ni cómo, pero tengo que volver”.

El cariño por Alta Córdoba es evidente, aunque también reconoció lo especial que fue su paso por Estudiantes de La Plata, donde fue campeón. La dualidad entre el corazón cordobés y la historia platense parece marcar un dilema afectivo que el propio Correa admite con humor: “¿A dónde quieren que vuelva, a Córdoba o La Plata? Uno me tira para un lado, otro para otro. Encima en casa manda más la bruja que yo”.

Una carrera reencauzada con madurez

Correa no esquivó temas más profundos. Habló de su evolución personal, del aprendizaje que le dejó el camino: “Si no me acomodaba, terminaba de peón de baño al lado de mi viejo. El fútbol me lo tomé siempre como una empresa propia. Soy mi propio jefe, nadie me va a levantar a la mañana para entrenar. Si no me sale, me mato, pero al otro día tengo que estar con la mejor cara”.

Incluso se permitió una autocrítica generosa sobre sus inicios: “Me costó madurar. El carácter me jugó en contra. Pero entendí lo que tenía que hacer y lo hice”.

Futuro, sueños y Arturo Vidal

“Me quedaron muchos sueños por cumplir”, cerró Correa. Uno, jugar una final internacional. Otro, quizá más íntimo, vestirse nuevamente con la camiseta de Instituto y marcar un gol con sus padres en la tribuna.

Cuando le preguntaron por Arturo Vidal, su respuesta fue directa y colorida: “Es un personaje. Buenazo, de corazón gigante. Lo matan porque fue el número uno, y al uno siempre le pegan”.

Entrevista de La Cadena del Gol.