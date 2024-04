Quinteros: "Si baja la imputabilidad, qué hacemos con esos chicos en la cárcel"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, manifestó su preocupación ante los episodios de violencia y los hechos delictivos que involucran a menores. Reconoció que hay un “entramado social roto”, donde hay jóvenes que no tienen futuro, ni la posibilidad de ver más allá de los próximos días.

“Hay un entramado social quebrado, falta escolaridad, y si se suma la presencia de estupefacientes, son una suma de factores de riesgo que conducen al delito”, lamentó en diálogo con Cadena 3.

Frente a este escenario y consultado sobre una baja en la edad de imputabilidad, el ministro dijo que es un tema que se viene discutiendo desde hace más de 10 años y que merece ser analizado y estudiado en profundidad para no caer en la demagogia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Los datos claramente indican que cada vez tenemos más menores cometiendo delitos. La pregunta clave que nos debemos contestar es si bajando la edad de imputabilidad de los menores, solucionamos el tema”, planteó.

Y en esa línea agregó: “Yo tengo una postura muy simple. Tenemos que cambiar la edad de imputabilidad, la bajemos, pero ¿qué vamos a hacer con esos menores en la cárcel? Esas son las respuestas que no me da nadie. ¿Qué vamos a hacer con esos chicos de 15, 16 años en la cárcel? ¿Y qué vamos a hacer con pibes que tienen un estado absolutamente ausente y que no le proponen ningún proyecto de vida? Es mucho más difícil”.

En consonancia con esta situación, apuntó a atender el consumo de estupefacientes ya que en la mayoría de los casos de violencia hay una clara presencia de la droga.

Pese a las críticas, el funcionario destacó que en los 120 días frente al ministerio la evaluación es positiva. “Hicimos un cambio en la cúpula policial, como no se hizo en los últimos 30 años, cambiando una ley, incorporando guardias locales, la Policía es la única de Latinoamérica que va a tener doble armamento. Tenemos casi 300 detenidos con utilización de armas no letales”, enumeró.

Entrevista de Miguel Clariá