La ausencia de Kicillof en la cumbre del PJ refleja tensiones tras la condena a Cristina

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no asistió a la reciente cumbre del Partido Justicialista (PJ), lo que reavivó las tensiones internas dentro de la fuerza política tras la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner. Desde su entorno, se comunicó a la Agencia Noticias Argentinas que esta ausencia se debió a que el vicepresidente primero del PJ, José Mayans, no extendió la invitación a los gobernadores peronistas para participar en el mitín de la sede del PJ en la calle Matheu.

A pesar de que Mayans tenía el deber de contactar a los mandatarios provinciales para convocarlos a un encuentro, parece que la invitación no llegó a todos. Fuentes cercanas a Kicillof indicaron que la supuesta invitación realizada por Mayans fue menos clara de lo esperado. Por su parte, otros referentes del kirchnerismo señalaron que efectivamente se había convocado a Kicillof, generando un nuevo conflicto de versiones en torno a este evento político.

En la cumbre, además de los miembros del PJ, asistieron algunas voces destacadas del movimiento, tales como Sergio Massa, actual jefe del Frente Renovador; Juan Grabois, dirigente de Patria Grande, y Guillermo Moreno, ex funcionario del Gobierno. Sin embargo, la presencia del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, resaltó que otros mandatarios provinciales sí habían sido convocados al encuentro, a pesar de las aclaraciones del entorno de Kicillof.

Quintela, tras el cónclave, se retiró de la reunión antes de tiempo para visitar a Cristina Kirchner en su departamento, lo que pone de manifiesto las divisiones internas, así como la lealtad de algunos mandatarios hacia la figura de la ex presidenta, a pesar de la situación política delicada que enfrenta.

Mientras las versiones encontradas proliferan y marcan un desacople evidente dentro del PJ, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti reafirmó que en los próximos días se llevará a cabo una reunión “exclusiva” con la participación de gobernadores peronistas y la CGT. Este anuncio sugiere intentos de reestructuración y unidad del peronismo ante la crisis actual.