Cabo Frío se consolida como una de las alternativas más atractivas del litoral brasileño para los turistas argentinos de cara a la temporada, combinando playas extensas de agua calma, actividades náuticas y valores gastronómicos convenientes.

En el marco de la cobertura previa al Operativo Verano 2027 de Cadena 3, una recorrida por la región permitió relevar desde la experiencia de remar hacia la Isla del Japonés hasta el costo real de una cena completa.

Con temperaturas que rondan los 29 grados y una alta humedad característica, la jornada comenzó temprano en el puerto para practicar remo en el mar junto a un instructor local conocido como Batata.

Según explicó el guía brasileño durante la travesía, el ingreso de un viento del suroeste anticipó condiciones de lluvia y generó mayor movimiento en el agua, lo que exigió un esfuerzo físico extra para avanzar con los remos.

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Praia do Forte y la Isla del Japonés

Más allá del oleaje generado por el cambio de viento, el entorno marino de la zona se destaca por su tranquilidad, una cualidad muy valorada por quienes viajan en familia. Frente a la costa se ubica la Isla del Japonés, uno de los principales atractivos naturales del destino, a la cual incluso se puede cruzar caminando cuando baja la marea gracias a la escasa profundidad y la quietud del mar.

En tanto, el sector costero central tiene como protagonista a Praia do Forte, una franja de siete kilómetros y medio de arena blanca y aguas cristalinas donde la actividad turística continúa incluso en jornadas nubladas o con lloviznas pasajeras, favorecida por el clima cálido constante.

Cuánto cuesta comer en Cabo Frío

En materia de costos para el bolsillo argentino, el relevamiento gastronómico reflejó precios accesibles en comparación con los centros turísticos locales. Durante una salida nocturna en el tradicional barrio Passagem, una cena compuesta por un plato de picanha acompañada con farofa, salsa criolla y papas fritas, más una bebida sin alcohol, tuvo un costo total de 130 reales.

Tomando como referencia una cotización aproximada de 27.000 pesos argentinos cada 100 reales, el gasto total de la comida rondó entre los 32.000 y 33.000 pesos, un valor que también se replica en indumentaria y otros rubros comerciales del destino.