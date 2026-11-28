FOTO: El Campamento de los Planetas en Salta se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre.

Salta ofrecerá durante diciembre dos propuestas turísticas y culturales: un campamento astronómico en el marco del 30° aniversario del Parque Nacional Los Cardones y una producción artística que combinará la Misa Criolla y Navidad Nuestra en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

El Campamento de los Planetas se realizará el 5 y 6 de diciembre, como parte del proyecto Tonco, Paraíso Astronómico. La actividad será gratuita y permitirá disfrutar de los paisajes de los Valles Calchaquíes, donde se encuentran cardones que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura.

Durante la primera jornada, los participantes podrán observar los planetas a través de telescopios y disfrutar de espectáculos musicales. Al día siguiente, recorrerán el Sendero de los Planetas junto a las familias que habitan el paraje Tonco.

Por otra parte, los días 11, 12 y 13 de diciembre, a las 21, el Teatro Provincial será escenario de una adaptación de la Misa Criolla y Navidad Nuestra, dos emblemáticas obras de Ariel Ramírez.

La producción reunirá a la Orquesta Sinfónica de Salta, el Ballet Folklórico de la Provincia, el Ballet de la Provincia y el grupo vocal Juglares.

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En diálogo con Cadena 3, Daniel Espoz, director del Ballet Folklórico de la Provincia de Salta, explicó que la propuesta incorporará diferentes lenguajes artísticos, entre ellos el teatro, la expresión corporal, la danza contemporánea y el ballet clásico.

"Es una obra de gran calidad artística escénica, de alto impacto, pero sobre todo contemplando la temática cargada de fe, cargada de sensibilidad y con un mensaje claro de amor y aceptación hacia el prójimo", expresó.

El espectáculo incluirá efectos sonoros, voces en off y la participación de los propios bailarines en la narración de la historia, tanto a través de sus voces como de la actuación.

Además, la disposición tradicional del escenario será modificada mediante la incorporación de estructuras a distintas alturas, rampas y escaleras, con una ambientación similar a la de un set cinematográfico.

La Orquesta Sinfónica estará ubicada en el foso del teatro, debajo del escenario, acompañada por las cuatro voces masculinas del grupo Juglares.

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Informe de Elisa Zamora.