A pocas semanas del inicio del verano, el intendente de Florianópolis, Topázio Neto, convocó a los turistas argentinos con un video en español donde mezcló cercanía, promoción de playas y un comentario directo sobre el gasto en el destino: “Todo organizado para que vos solo disfrutes y dejes unos pesos en nuestros hoteles, restaurantes y servicios en general, ¿no es cierto?”.

Grabado frente al mar con fragmentos creados con IA, dirigido a quienes eligen las playas de Santa Catarina cada temporada, el mensaje abrió con un saludo familiar: “Queridísimos hermanos, los extrañamos. Acá habla Topázio, el intendente de su segunda casa, Florianópolis”.

Neto mencionó a Canasvieiras, uno de los balnearios más elegidos por los argentinos por sus aguas cálidas, e invitó a recorrer las otras 99 playas de la isla. En el mismo tono distendido, también aludió al tereré, habitual entre los visitantes.

Además del atractivo natural, el jefe comunal subrayó los trabajos en la ruta SC-401, clave para el desplazamiento hacia el norte de la isla, donde la renovación de la calzada apuntó a agilizar el tránsito.

En materia de seguridad, señaló que se reforzó el despliegue policial y se sumaron cámaras de vigilancia, algunas con reconocimiento facial, lo que lo llevó a presentar a Florianópolis como “la capital más segura de Brasil”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La campaña busca capitalizar el mayor interés por viajar al país vecino tras la depreciación del real frente al dólar, que acercó la cotización de la moneda estadounidense a los seis reales —frente a los 4,97 de principios de octubre— en un contexto de volatilidad cambiaria e intervención del Banco Central brasileño.

Al cierre, Neto apeló al vínculo de cada verano y sostuvo que en la ciudad esperan a los turistas argentinos “como buenos amigos que se ven año tras año”.

/Inicio Código Embebido/

13.29.- "TRAÉ LOS PESOS": Topázio Neto, el intendente de Florianópolis, salió con todo a seducir a los argentinos, aseguró que "la seguridad se mejoró un montón" y que está "todo organizado para tomar tereré" en cualquiera de las playas. https://t.co/vU4vBTakTg — Muy Fuerte (@muyfuertecom) November 24, 2026

/Fin Código Embebido/