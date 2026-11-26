El video del intendente de Florianópolis a los argentinos: "Todo listo para que dejen unos pesos"
Topázio Neto difundió un mensaje en español con guiños locales, mejoras viales y seguridad para atraer turistas en verano, en medio de un tipo de cambio favorable en Brasil.
26/11/2026 | 08:25Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
A pocas semanas del inicio del verano, el intendente de Florianópolis, Topázio Neto, convocó a los turistas argentinos con un video en español donde mezcló cercanía, promoción de playas y un comentario directo sobre el gasto en el destino: “Todo organizado para que vos solo disfrutes y dejes unos pesos en nuestros hoteles, restaurantes y servicios en general, ¿no es cierto?”.
Grabado frente al mar con fragmentos creados con IA, dirigido a quienes eligen las playas de Santa Catarina cada temporada, el mensaje abrió con un saludo familiar: “Queridísimos hermanos, los extrañamos. Acá habla Topázio, el intendente de su segunda casa, Florianópolis”.
Neto mencionó a Canasvieiras, uno de los balnearios más elegidos por los argentinos por sus aguas cálidas, e invitó a recorrer las otras 99 playas de la isla. En el mismo tono distendido, también aludió al tereré, habitual entre los visitantes.
Además del atractivo natural, el jefe comunal subrayó los trabajos en la ruta SC-401, clave para el desplazamiento hacia el norte de la isla, donde la renovación de la calzada apuntó a agilizar el tránsito.
En materia de seguridad, señaló que se reforzó el despliegue policial y se sumaron cámaras de vigilancia, algunas con reconocimiento facial, lo que lo llevó a presentar a Florianópolis como “la capital más segura de Brasil”.
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La campaña busca capitalizar el mayor interés por viajar al país vecino tras la depreciación del real frente al dólar, que acercó la cotización de la moneda estadounidense a los seis reales —frente a los 4,97 de principios de octubre— en un contexto de volatilidad cambiaria e intervención del Banco Central brasileño.
Al cierre, Neto apeló al vínculo de cada verano y sostuvo que en la ciudad esperan a los turistas argentinos “como buenos amigos que se ven año tras año”.
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13.29.- "TRAÉ LOS PESOS": Topázio Neto, el intendente de Florianópolis, salió con todo a seducir a los argentinos, aseguró que "la seguridad se mejoró un montón" y que está "todo organizado para tomar tereré" en cualquiera de las playas. https://t.co/vU4vBTakTg— Muy Fuerte (@muyfuertecom) November 24, 2026
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Lectura rápida
¿Quién convocó a los turistas argentinos?
El intendente de Florianópolis, Topázio Neto, convocó a los turistas argentinos.
¿Qué mensaje transmitió en su video?
Transmitió un mensaje de cercanía, promoción de playas y un comentario sobre el gasto en el destino.
¿Dónde se grabó el video?
El video fue grabado frente al mar en Florianópolis.
¿Por qué se busca atraer turistas argentinos?
La campaña busca capitalizar el interés por viajar tras la depreciación del real frente al dólar.
¿Qué medidas de seguridad se implementaron?
Se reforzó el despliegue policial y se sumaron cámaras de vigilancia, algunas con reconocimiento facial.