FOTO: Carlos Paz, Salta y Mar del Plata se presentan como algunas de las opciones para vivir el verano.

Con el verano a la vuelta de la esquina, los principales destinos turísticos del país ya afinan la estrategia para captar visitantes. Desde Villa Carlos Paz, Salta y Mar del Plata llegan noticias de precios contenidos, ofertas de financiación, cartelera de shows y beneficios especiales. Cadena 3 recorrió la situación en cada ciudad.

Villa Carlos Paz: precios estables, 66 mil plazas y fuerte apuesta a los espectáculos

En Villa Carlos Paz el trabajo anticipado se nota. Los precios de la temporada no presentan grandes variaciones respecto del año anterior: el sector se cuidó para mantener la competitividad. La ciudad cuenta con una oferta hotelera de 66 mil plazas, lo que permite opciones para todos los bolsillos.

Además de las tarifas, se reforzaron planes de financiación, descuentos con tarjeta, transferencias y pagos en efectivo. El otro gran atractivo es la cartelera: una nutrida oferta de espectáculos y números artísticos, sumada a los clásicos de la ciudad —ríos serranos, arroyos, playas, balnearios, paradores y una costanera en excelente estado, con el lago en nivel normal—.

Eduardo Giordano, de la Cámara de Turismo, se mostró optimista: “Estamos preparando una temporada excelente”. Destacó las plantillas de teatro, los números contratados por las discotecas y la capacidad de Carlos Paz de adaptarse a todo tipo de turista. El turismo de cercanía, que funciona todo el año, se potencia en verano con el movimiento de “va y viene”. Las reservas ya superan las del año pasado, por lo que se espera una mejor temporada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Salta: Pre-Salta, el beneficio que suma hasta $150.000 por adulto

La principal estrategia salteña para competir con la oferta extranjera es sumar beneficios económicos a la ya vasta agenda cultural y de entretenimiento.

Mauricio Clark, secretario de la Cámara de Turismo de Salta, explicó el programa Pre-Salta: quienes compren entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre (a través de hoteles registrados o de las 10 principales agencias mayoristas del país) reciben un crédito de hasta 150.000 pesos por adulto argentino para gastar en el destino entre el 4 de enero y el 5 de marzo. El reintegro se genera automáticamente al escanear códigos QR de hotelería, gastronomía, Tren a las Nubes, teleférico, artesanos, bodegas y otros servicios turísticos a través de la aplicación Modo.

Mar del Plata: descuentos, cuotas y la nueva tendencia de las escapadas cortas

En “la Feliz” ya se activó el operativo temporada de verano 2027. El turista de hoy compara más, cuida el bolsillo y prefiere escapadas de 3 o 4 días en lugar de vacaciones largas.

Los hoteles ofrecen 10% de descuento por reserva directa, 7 noches al precio de 6 y preventas para congelar tarifas de enero y febrero. Los balnearios apuestan fuerte a la financiación: hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas. Las reservas mejoran día a día, aunque las contrataciones llegan más tarde que en otras temporadas; el buen tiempo ayuda a convertir consultas en operaciones.

Como referencia de precios, una carpa para toda la temporada (diciembre a marzo) puede costar entre 3 y 6 millones de pesos, según la playa y los servicios. Eso representa, en el extremo más bajo, unos 33.000 pesos por día.