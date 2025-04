Madre e hijo comparten la misma condición: "Hay tantos autismos como personas"

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha clave para dar visibilidad a las experiencias y desafíos que enfrentan las personas dentro del espectro autista y sus familias. En este marco, Ivana Schlechter y su hijo Emi compartieron su historia de vida, un testimonio que refleja la importancia del diagnóstico, la aceptación y la educación sobre esta condición.

Ivana descubrió primero el diagnóstico de su hijo, quien desde pequeño manifestaba sensibilidades y rigideces que despertaron sus dudas. "Empezamos a notar algunas conductas, ciertas molestias y malestares. Fue un camino largo hasta llegar al diagnóstico", relata. La búsqueda de respuestas la llevó a trasladarse de Formosa a Córdoba en busca de especialistas. En ese proceso, comenzó a reconocer rasgos en ella misma que la hicieron cuestionarse: "Me identificaba con muchas de las cosas que le pasaban a él". Finalmente, a los 29 años, ella también recibió su diagnóstico de autismo.

"Fue un alivio", confesó Ivana. "Empezar a entender todo lo que viví durante 29 años y reconstruirme desde otro lugar". Uno de los desafíos a los que se enfrentaron en su día a día fue la rigidez en la alimentación y la necesidad de rutinas. "A Emi le gustan las milanesas, pero sin limón. Y solo de pechuga", comenta Ivana, resaltando la selectividad alimentaria que ambos comparten. También recuerda cómo los eventos sociales representaban una dificultad para su hijo: "Lloraba mucho en los cumples, en reuniones familiares... su bautismo fue un momento difícil para él". Con el tiempo, aprendieron estrategias para facilitar estas situaciones, como la anticipación visual y la preparación previa.

FOTO: Ivana Schlechter y su hijo Emiliano de 8 años conversaron con Flavia Irós

Sin embargo, el mayor obstáculo sigue siendo la falta de información y comprensión en la sociedad. "Nos cuesta decir abiertamente 'somos autistas' porque hay muchos prejuicios", lamenta Ivana. "La gente imagina que un autista no habla, no trabaja, no es independiente. Pero hay tantos autismos como personas".

Para Emi, hablar del tema con naturalidad es clave. "Es importante que mis amigos sepan cómo soy", dice con determinación. Su mamá subraya la necesidad de educar no solo en las escuelas, sino en los hogares. "Los chicos son chicos, pero los padres deben informarse y enseñarles sobre diversidad".

En una jornada en la que se busca generar conciencia, Ivana deja un mensaje claro: "No basta con hablar de autismo. Hay que actuar, generar cambios y acompañar a quienes forman parte del espectro". Su historia junto a Emi es un recordatorio de que la inclusión empieza con el entendimiento y la empatía.