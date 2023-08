“Tener un hijo con parálisis duele, pero no nos paralizó"

La última década ha transformado por completo a Bárbara Anderson, la corresponsal de Cadena 3 en México y madre de Lucca, un niño de casi diez años con parálisis cerebral.

En este último tiempo se ha descubierto como una madre más “peleona” y un megáfono que alza su voz para construir una sociedad más accesible y que acepte la diversidad de la personas.

“La parálisis cerebral duele mucho y si tuviera que elegir no quisiera que la tuviera porque a pesar de que hacemos los esfuerzos, sé que le va a costar todo. Vivimos en una sociedad donde la escuela va a ser difícil, las miradas van a ser permanentes, tengas o no discapacidad”, explica.

Bárbara Anderson y su familia

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, esta madre, periodista y escritora asegura que una de las cosas que aprendió con Lucca es que no está sola. “No somos un bicho raro que tuvo un hijo con discapacidad, somos una estadística. En México somos el 16.5% de la población y es casi 22 millones de personas con discapacidad, es casi un país entero y alrededor hay mucha gente que puede hacer cosas”, analiza.

Del otro lado hay una realidad que sí la enoja muchísimo y son las barreras de la sociedad tanto físicas como de la gente.

Lucca y su hermano Bruno

“Me he encontrado con que me dicen ‘no tengo cupo en el colegio’, con gente que en un cumpleaños me pregunta si es contagioso, que me dice por qué lo saco a la calle y no lo guardo para no dar pena”, lamenta.

Mi hijo menor Bruno me pregunta ‘por qué le dicen parálisis cerebral si no está paralizado, si estuviera paralizado su cerebro no estaría vivo’

“Como soy periodista no me callo nada y me he convertido en un megáfono peleador para conseguir que los cines sean accesibles, que el auditorio de México sea accesible, que las rampas sean de verdad accesibles y que si vamos a un parque de diversiones me dejen acceder”, afirma.

Bárbara Anderson y Lucca

Para Bárbara “hay que honrar la diversidad y sacar la discapacidad del closet” y crear movimientos como el LGBTQ+ o como el de la gente de color en Estados Unidos, que sale a las calles a movilizarse y marchar haciendo "una fiesta del orgullo de vivir con diversidad".

Hay que honrar la diversidad, porque una vez que uno la reconoce la toma como propia

En esa línea, invita a los medios y a las familias a abrirse a hablar con naturalidad de la discapacidad porque “más temprano que tarde, a todos nos llega”.

“Todos vamos hacia la discapacidad, no hay nadie que haya firmado un contrato y termine su vida entero. Hay un desgaste de material y nos conviene armar calles más anchas y más asfaltadas para todos, porque todos vamos a llegar a la discapacidad más temprano que tarde”, analizó.









Haciendo uso de lo que mejor sabe hacer –ser periodista- decidió fundar junto a una colega de México YoTambien.mx el primer sitio de noticias 100% accesible de México, que cuenta con una editora ciega, que garantiza que todos los artículos puedan ser leídos por personas con discapacidad visual.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Empezó siendo una prueba piloto como blog y hoy tiene 10 mil visitas por día. No sólo da información sobre discapacidad, sino información en general. Nos convertimos en la voz de organizaciones de la sociedad civil”, detalló.

Bárbara también es autora de “Los dos hemisferios de Lucca” un libro donde cuenta dos historias la de un viaje maravilloso que despertó una esperanzadora alternativa contra la parálisis cerebral, y la de la madre de un niño con discapacidad, a quien ama, dispuesta a atravesar el mundo con tal de brindarle una vida mejor.

Lucca