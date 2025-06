Fritz venció a Zverev y se quedó con el ATP de Stuttgart

El estadounidense Taylor Fritz ofreció una actuación sobria, eficaz y contundente para imponerse por 6-3 y 7-6(0) ante el alemán y local, Alexander Zverev, en la final del ATP de Stuttgart lo que apagó la ovación que ya se sentía en las tribunas.

El guion parecía escrito para un festejo local: Zverev, máximo referente del tenis alemán, llegaba al césped de Stuttgart con la ilusión intacta de alzarse campeón ante su gente pero Fritz no leyó se dejó llevar por la presión y metió un batacazo.

/Inicio Código Embebido/

What a performance ??@Taylor_Fritz97 defeats Zverev 6-3 7-6 to win his first title of the season ??#BOSSOPEN pic.twitter.com/tTcN1iVAuw