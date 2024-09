Fórmula 1: Colapinto finaliza en P16 la FP2 nocturna en el ''Marina Bay''

El argentino Franco Colapinto finalizó 16° en su segundo entrenamiento -Free Practice 2- en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que por el horario fue el más representativo de las condiciones en las que hará la clasificación y la carrera.

/Inicio Código Embebido/

Who's ready for some FP2 action under the lights?! ?#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/IpQZtrFBzO