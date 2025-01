Colapinto ya se probó butaca y la nueva indumentaria con Alpine Formule One Team

El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine Formule One Team estuvo esta jornada nuevamente en la sede de Enstone, preparando los detalles de su participación en el temporada 2025 como piloto de reserva y de ensayos de la escuadra anglo-francesa.

/Inicio Código Embebido/

Colapinto con el equipo de Alpine puesto ??

Le queda perfecto, no me digan que no.

pic.twitter.com/WfanFAmQUM