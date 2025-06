Escala el conflicto entre Israel e Irán: intercambio de misiles y más muertos

En un dramático recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, Irán e Israel han intercambiado una serie de ataques aéreos y con misiles que han dejado decenas de muertos y cientos de heridos, alimentando los temores de una guerra total y sostenida.

Este tercer día de hostilidades, marcado por la escalada de violencia, ha golpeado infraestructuras críticas y civiles en ambos países, generando incertidumbre y ansiedad entre la población.

La noche del sábado al domingo, misiles iraníes impactaron en el norte de Israel, dejando al menos tres muertos y 13 heridos, según confirman varios medios internacionales entre los que se destaca Al Jazeera. La ciudad costera de Haifa, un centro estratégico que alberga infraestructura de gas, fue uno de los principales objetivos, junto con la cercana Tamra, según informó el Canal 13 israelí.

Vídeos verificados mostraron misiles surcando los cielos del norte de Israel, en lo que analistas consideran una represalia por los recientes bombardeos israelíes a instalaciones energéticas iraníes cerca de Bushehr y Abadán.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En retaliación, Israel lanzó un ataque aéreo la madrugada del domingo contra la sede del Ministerio de Defensa iraní en Teherán, según la agencia semioficial Tasnim.

Además, el depósito de petróleo de Shahran, al noroeste de la capital iraní, fue alcanzado, desatando un incendio que las fuerzas de rescate aún intentan controlar.

/Inicio Código Embebido/

#BREAKING Electricity has been cut in Tehran’s Shahran neighborhood after Israeli airstrikes targeted gasoline and oil depots in the western part of the city. pic.twitter.com/5PSaxzGKe7

/Fin Código Embebido/

La Agencia de Noticias AP indicó que Israel expandió el domingo sus ataques sobre Irán, con ataques directos contra su industria energética y la sede del Ministerio de Defensa.

“Teherán está ardiendo”, afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en redes sociales.

El sábado, Israel intensificó su campaña militar atacando el yacimiento de gas South Pars, una de las principales fuentes de energía de Irán. Aunque las autoridades iraníes afirmaron haber controlado el incendio, el impacto en la ya frágil economía del país podría ser devastador.

/Inicio Código Embebido/

Iranian state media confirmed that Israel struck key energy sites in Bushehr Province, including the Phase 14 Refinery of South Pars, the Fajr Jam Gas Refinery, and the Kangan LNG Port.



Israel is targeting Iran’s economic core—its oil and gas sector along the Persian Gulf.… pic.twitter.com/sb28T5zXC4