Colapinto brilló en Austin: terminó 10° y volvió a sumar puntos en la F1

Franco Colapinto sigue sorprendiendo a la Fórmula 1 con otra magistral actuación en el Gran Premio de Austin, Estados Unidos. El piloto argentino, que había largado en el puesto 15° en la grilla de salida, terminó en la décima posición y consiguiendo un punto más en el campeonato de la máxima.

El triunfo fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que dominó de principio a fin.

El piloto argentino inició desde la 15º posición y, pese a perder un lugar en la primera vuelta por el incidente entre Alex Albon y Esteban Ocon, luego comenzó a avanzar en el orden gracias a una estrategia de neumáticos duros en el inicio, a diferencia de los medios que eligió la mayoría.

En ese contexto, logró subir un puesto más (13°), tras un despiste de Lance Stroll con el Aston Martin y siguió remontando posiciones, cuando los pilotos de arriba suyo comenzaron a entrar a boxes, pero Colapinto siguió en pista con la estrategia a una parada larga. Tras la carrera, reveló que fue él mismo, quien convenció al equipo de utilizar ese tipo de compuesto para "arriesgar". Termino siendo clave.

Con los movimientos en boxes, el piloto argentino subió varios puestos y pasó a Fernando Alonso en la vuelta 23, con una gran maniobra en pista para quedar en el puesto 10°.

El argentino siguió luciéndose al volante y tras entrar a cambiar gomas en la vuelta 40, logró aguantar el embate de Kevin Magnussen, para quedarse con el puesto 11°.

Un par de vueltas más tarde y con neumáticos medios, Colapinto se aprovechó del bajo ritmo de Gasly y lo superó sin dificultades para recuperar el décimo lugar.

A partir de allí, Franco siguió empujando y logró quedarse con la vuelta más rápida en dos ocasiones (1:37,611), pero sobre el final del Gran Premio la Scuderia Alpine le colocó a Esteban Ocon (terminó 18°) gomas blandas para sacarle el récord al argentino.

"Lo lamento por él porque lo merecía, para ser justo, pero así es como es", dijo Ocon una vez terminada la carrera. Franco, por su parte, lo aceptó como parte del deporte, aunque prometió ir por más puntos en lo que viene.

"Es parte de las carreras. Estaba feliz por la vuelta, y quería mantenerlo, pero está bien. Lo tuvimos por un rato. Es un punto que perdimos, pero vamos a recuperarlo pronto", sostuvo.

Por otra parte, su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, finalizó en la decimosexta colocación.

El triunfo fue para Leclerc, que largó cuarto pero tomó el liderazgo en la primera vuelta y dominó sin inconvenientes a un ritmo impresionante.

El podio lo completaron el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que estiró la ventaja en el campeonato sobre el británico Lando Norris (McLaren).

Este último había superado a Verstappen, pero fue sancionado con cinco segundos por una maniobra que los comisarios de pista consideraron ilegal para pasar a Verstappen y terminó cayendo al cuarto lugar.

This is ridiculous. OK, Norris overtaking off track and gaining an advantage (+5 seconds).



But no penalty for Verstappen for going off track too?Why?



Also we had multiple penalties for driver inside "pushing opponent out of the track", so whats the difference? #USGP pic.twitter.com/4Q5tzaVr90