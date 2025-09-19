Aprueban proyecto para declarar al Camino de Brochero como Patrimonio Inmaterial

FOTO: El Senado aprobó el proyecto que declara Patrimonio Inmaterial al Camino de Brochero.

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) que declara al ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero como Patrimonio Inmaterial de Argentina, en el marco de la Ley 26.118.

La iniciativa busca preservar el valor cultural, religioso, turístico y social de este recorrido de 240 kilómetros que une Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba capital y Villa Cura Brochero, tres ciudades vinculadas a la vida y obra del "Cura Brochero", canonizado en 2016.

El proyecto también declara de interés nacional el Memorándum de Entendimiento firmado en 2023 entre la Xunta de Galicia y el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, que hermana el Camino de Brochero con el Camino de Santiago de Compostela, promoviendo la difusión de ambas rutas.

La norma propone la colaboración entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno de Córdoba para impulsar el desarrollo de los más de 25 municipios que integran el trayecto, mediante actividades culturales, turísticas, gastronómicas y mejoras en infraestructura.

La semana pasada, unas 20 mil personas participaron en la 12ª Peregrinación en honor a Brochero, conmemorando un nuevo aniversario de su beatificación. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento final.

