El argentino Cachín consiguió su primer título ATP

El cordobés Pedro Cachín doblegó este domingo al español Albert Ramos Viñolas 3-6, 6-0 y 7-5 en la final del Abierto de Gstaad, sobre polvo de ladrillo, y festejó su primer título en el circuito mayor del tenis profesional.

El argentino se hizo del torneo categoría ATP 250 luego de dos horas, 25 minutos de juego en el Roy Emerson Arena y a partir de este lunes ingresará entre los 50 mejores del ranking mundial.

Champion Cachin ??@pecachin1 from a set down defeats Ramos-Vinolas 3-6, 6-0, 7-5 to achieve his first title! ??@SwissOpenGstaad | #SwissOpenGstaad pic.twitter.com/VA3ECLPfWI