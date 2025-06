De Bruyne fue presentado en Napoli tras diez años en el Manchester City

Kevin De Bruyne, reconocido dos veces como el mejor jugador de la Liga Premier, se convirtió en nuevo jugador del Napoli tras firmar como agente libre el jueves. Su contrato con el Manchester City había finalizado recientemente, aunque el club italiano no reveló la duración del nuevo acuerdo.

Los fanáticos le dieron una calurosa bienvenida a De Bruyne cuando llegó para someterse a un examen médico, coreando su nombre mientras celebraban la reciente conquista del campeonato por parte del Napoli.

