El histórico triunfo de Platense quedó opacado por la renuncia de su cuerpo técnico

El título histórico obtenido por Platense en el Torneo Apertura 2025, el primero en sus 120 años de historia, quedó ensombrecido por una sorpresiva renuncia. La dupla técnica, conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, decidió apartarse del cargo a menos de dos semanas de haber logrado la consagración en Santiago del Estero, a pesar de contar con contrato hasta fin de año.

La decisión impactó fuertemente dentro del club de Vicente López y provocó reacciones intensas, especialmente por parte del presidente Sebastián Ordóñez, quien se manifestó con una mezcla de tristeza y sorpresa. En una charla con Radio La Red, expresó: “Estoy dolido, estoy triste. Ayer no atendí el teléfono en todo el día porque me quedé haciendo el duelo. Hoy me levanté y hablé con amigos que no son del fútbol, ya con el chip cambiado, pensando en el club y en las cosas lindas que tenemos por delante”.

Sin querer entrar en confrontaciones, Ordóñez lanzó una indirecta sobre la posibilidad de que los técnicos ya tuvieran definido otro destino: “Hay que tratar de empezar de nuevo con un cuerpo técnico que quiera estar en el club, que valore el momento del club, que valore al presidente y el plantel que tiene”.

La salida fue inesperada, incluso para el propio Ordóñez, quien asumió no haber recibido señales de que esto podría suceder. “Todavía no sé qué pasó con Orsi y Gómez, todavía estoy sorprendido. Siempre tuvimos buen vínculo. Les di 12 horas para que lo piensen”, reveló el presidente.

Los entrenadores justificaron su decisión alegando un desgaste emocional tras lograr el objetivo máximo, aunque esto no impidió las especulaciones sobre su futura salida hacia otro club. Su legado quedará para siempre en la memoria de los hinchas: durante su gestión, dirigieron 57 partidos, logrando 25 victorias, 17 empates y 15 derrotas, además de la consagración que los coronó como campeones.

Mientras tanto, la dirigencia del club ya se encuentra evaluando posibles reemplazos para Orsi y Gómez. Un nombre que suena con fuerza es el de Martín Palermo, quien llevó a Platense a la final de la Copa de la Liga 2023. Ordóñez mencionó: “Es amigo, pensamos un montón de cosas”. También están en la lista Cristian “Kily” González, que se desvinculó de Unión, y Jorge De Olivera, el ex arquero “Calamar” que dejó una huella en la institución.