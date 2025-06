Rocío Oliva habló sobre su vida, el amor y el juicio por Maradona

Rocío Oliva hizo su aparición en la noche porteña en el evento de estreno del espectáculo "Hermanos en llamas". Durante la velada, tuvo la oportunidad de dialogar con Puro Show sobre su actual relación con Néstor Ortigoza y los asuntos legales relacionados con la muerte de su expareja, Diego Maradona.

Oliva enfatizó su enfoque en el fútbol y el deporte, junto con sus academias, mencionando: "Estoy enfocada en el fútbol, en el deporte, en mis academias". La futbolista se encuentra en una relación sentimental con el exfutbolista Néstor Ortigoza, a pesar de los complicados desafíos que enfrenta, como una denuncia por violencia de género y la filtración de videos que lo comprometen.

Al hablar sobre su relación, manifestó: "Estamos de novios hace algunos meses, estoy enamorada. Lo lindo es proyectar a futuro", reflejando su deseo de construir un futuro junto a Ortigoza.

Consultada acerca del juicio por la muerte de Diego Maradona, Oliva expresó su descontento con la actuación de la jueza Julieta Makintach, afirmando: "Me pareció un bochorno, me dio vergüenza ajena. Él se merece Justicia y sobre todas las cosas, descansar en paz. Estoy en contacto con sus hermanas y ellas me van contando". Su declaración dejó claro su deseo de que se haga justicia y de que se reconozca la memoria de Maradona.