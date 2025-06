Abogado de Cristina Kirchner asegura que no se fugara del país como otros casos

El abogado defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien también dirige el Partido Justicialista, declaró que la ex mandataria "no se va a fugar" del país, sugiriendo que ello contrasta con las acciones de otros personajes que sí lo hicieron, como Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, quien pasó tres años en Uruguay tras ser acusado en relación con la mesa judicial del expresidente Mauricio Macri. Rodríguez Simón logró regresar después de pagar una fianza para evitar su arresto.

Beraldi subrayó su intención de recurrir a la Corte Interamericana, alegando que se han violado las garantías constitucionales que asisten a todos los ciudadanos. “Hay quienes piensan que pueden tratar a Cristina como si fuese un enemigo”, afirmó el abogado. Indicó que, a raíz de su estatus, enfrenta agravios serios y violaciones a los derechos establecidos por la Convención.

Respecto a la inhabilitación de la ex presidenta para ocupar cargos públicos, Beraldi mencionó que esta situación sigue vigente y, al ser un abogado técnico, prefirió no abordar este tema en conversaciones con su defendida. También hizo hincapié en que existen vías internacionales para presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que debiera preceder la intervención de la Corte Interamericana en su caso.

En torno a la suma que la Justicia requirió que Kirchner devuelva por “defraudación” al Estado, el abogado sostuvo que este monto fue establecido por el tribunal en la sentencia y que dicha decisión es definitiva. "(El fallo) Está firme y eso va a ser materia de un incidente de ejecución", agregó.

Finalmente, Beraldi confirmó que se solicitó la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner en la vivienda de su hija, ubicada en el barrio de Constitución. También indicó que la ex presidenta se presentará ante los tribunales dentro de los cinco días estipulados. "Cristina va a ir el día en la que fue notificada. Son cinco días. Eso es lo que dispuso el tribunal. Con respecto a una posible fuga, esas son cosas que Cristina no hace...".