Djokovic debutó con éxito en el US Open y recuperará el número uno del mundo

El serbio Novak Djokovic debutó exitosamente hoy en el US Open con un triunfo sobre el francés Alexander Muller por 6-0, 6-2 y 6-3 que le permite recuperar el número uno del mundo, en una jornada que propone la presentación de seis tenistas argentinos en el Gran Slam neoyorquino.

Djokovic, segundo del planeta, le ganó al francés Muller (84) en una hora y 35 minutos de juego en su regreso al US Open luego de dos años y como no defiende ningún punto se aseguró recuperar el número uno cuando la ATP dé a conocer el nuevo ranking el 11 de septiembre próximo y sin importar como termine el torneo, ya que el español Carlos Alcaraz (1) es el actual campeón y defiende los puntos que obtuvo al conquistar el título.

El serbio, de 36 años y campeón del US Open tres veces (2011, 2015 y 2018), logró rápido su primer objetivo de recuperar el liderazgo del tenis mundial e irá por otro, conquistar el torneo para estirar su récord absoluto de títulos de Grand Slam que domina con 23 trofeos.

El certamen, que repartirá casi 65 millones de dólares entre sus cuadros masculino y femenino, tendrá durante esta jornada la presentación de seis argentinos en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en el barrio neoyorquino de Queen's.

