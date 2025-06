Sabrina Rojas, desilusionada por su ruptura, recibe flores de un nuevo amor

Sabrina Rojas quedó muy desilusionada tras finalizar su relación con el empresario Gabriel Liñares, reconocido como “Lechuga”. La ruptura sorprendió a la actriz, ya que había puesto muchas esperanzas en su nueva pareja, pero a poco tiempo de haber comenzado a salir, las cosas no resultaron como ella esperaba. Sin embargo, un nuevo pretendiente ha hecho que la conductora vuelva a sonreír.

Su nuevo enamorado decidió demostrar su interés enviándole dos docenas de rosas rojas a su programa “Pasó en América”. Visiblemente contenta, Sabrina mostró el regalo a sus compañeros del programa. "Me halaga, es fachero y cuarentón. No puedo decir quién mandó las flores”, comentó, dejando a todos intrigados.

Sabrina Rojas tiene un nuevo pretendiente

La ex pareja de Luciano Castro no dudó en bromear sobre su situación actual. "Llega a estar en pareja y ya lo estoy mandando al frente. Necesito alguien pudiente que me salve la vida, trabajo desde chica, vivo al día", expresó, entre risas, refiriéndose a su búsqueda de un posible nuevo amor.

A pesar de su entusiasmo, Sabrina no reveló la identidad de su admirador. Aún así, dejó entrever características de él. "Tiene arriba de 40 años, no lo conozco tanto. Sé quién es, pero nunca charlamos. Espero que esto no sea joda de ustedes. A mí estas cosas me ponen... ¿Se agradece? ¿Cómo es esto? Si mandas rosas a un canal es porque no te importa que se hable". La conductora dejó claro que el gesto la emocionó, pero las expectativas se mantienen cautas.