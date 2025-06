Fuerte crítica de Paolo Rocca al nivel educativo del país

Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, el mayor conglomerado de la Argentina, con presencia en casi todos los países del mundo, reveló lo complejo que es conseguir en el país obreros para operar las plantas de la empresa.

Rocca dijo que “la educación es fundamental para el crecimiento industrial del país”. Fue al hablar sobre “la deuda que siente que la Educación en la Argentina tiene con la industria”.

Rocca clausuró la IV edición del Día de la Educación Roberto Rocca, junto a funcionarios como el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; y Mariano Narodowski, director de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, en la Escuela Técnica Roberto Rocca, en Campana.

“Veo a la educación como un factor fundamental para el crecimiento industrial del país. Sin industria no hay país. La transformación fabril es un componente esencial del progreso social, económico y educativo de una sociedad”, dijo el empresario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y advirtió que la Argentina "tiene una debilidad estructural que afecta a la capacidad de crecimiento y transformación".

Como ejemplo, dijo que “cuando desde Techint Ingeniería y Construcción la planta de La Calera, de Pluspetrol en Neuquén, debimos entrevistar a 10.800 personas para poder lograr 3.800 obreros que trabajaran”.

"Los candidatos fallan en preguntas simples como si con dos litros de aceite puedo sostener cuatro motores ¿cuántos litros de aceite necesito para sostener diez motores?", ejemplificó.

"Necesitamos un nivel educativo capaz de alimentar estructuras y tecnología de avanzada, IA y digitalización. Esto provoca un salto en la capacidad industrial y el progreso, pero requiere educación, indicó.

Pero advirtió que “los valores de la cultura industrial son esenciales en la educación: el mérito, la disciplina, una visión a mediano y largo plazo, la racionalidad en encarar los problemas y no la casualidad”.

"Este es el fondo de la cultura industrial, distinto de la cultura artesanal", señaló.

Cómo son las prácticas profesionalizantes en Techint

“Participar en una práctica, en este caso por el Programa Gen técnico, puede cambiar la perspectiva que ya tenía, es cuestión de vivirlo y ver las posibilidades que hay y te abre la cabeza”, dijo Aurelia Meloni, Técnica de Laboratorio en Tenaris y tutora de prácticas industriales de estudiantes de escuelas secundarias técnicas.

“Cuando empecé no tenía idea lo que hacía la escuela técnica en realidad. No me hubiese imaginado nunca que me iba a gustar tanto”, dijo María Luján Lladó, estudiante de Bioingeniería en el ITBA y egresada de la escuela Técnica Roberto Rocca de Campana.

Dónde prepararse para trabajar en la industria

La Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca son escuelas secundarias técnicas propias en Argentina, México y Brasil, donde se forman técnicos de excelencia profesional y humana listos para enfrentar los desafi´os de la industria 4.0.

Gen Técnico Roberto Rocca: busca fortalecer las escuelas técnicas públicas de las comunidades del Grupo, con el objetivo de reducir la brecha entre la formación de los jóvenes egresados y el perfil requerido por la industria. Brinda capacitación en habilidades para la Industria 4.0 a estudiantes y docentes, realización de prácticas profesionalizantes y proyectos, y modernización de equipamientos e infraestructura de las escuelas.

Se lleva a cabo en 52 escuelas de 8 países y alcanza a +11.000 estudiantes y educadores.

Extra Clase Roberto Rocca: es un programa de educacio´n no-formal, que busca generar aspiraciones STEM, a trave´s del aprendizaje activo, el desarrollo de las habilidades socioemocionales y del siglo XXI de nin~os, niñas y jo´venes de 6 a 15 an~os, y ser un faro de prácticas educativas innovadoras en la comunidad. Se lleva a cabo en 27 escuelas públicas de 7 países y alcanza a +2.900 estudiantes.