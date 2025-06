De Avellaneda al mundo: los retratos hiperrealistas que emocionan al fútbol

Desde un pequeño pueblo del norte cordobés, Claudia Pérez supo convertir su pasión artística en una historia de superación y reconocimiento internacional. Artista autodidacta, comenzó haciendo retratos callejeros en la peatonal de Córdoba capital y hoy sus obras hiperrealistas —especialmente de futbolistas— recorren el mundo y emocionan a los protagonistas.

Todo cambió para ella cuando decidió pintar a Diego Maradona, poco después de su muerte. El cuadro llegó a las manos de Sergio Goycochea, quien se emocionó hasta las lágrimas. “Ahí descubrí que causaba cierta emoción ver ese retrato”, cuenta Claudia, que luego retrató a Lionel Messi. Esa obra llegó a manos del propio capitán de la Selección Argentina, quien la firmó y disparó la visibilidad del trabajo de Claudia justo antes del Mundial de Qatar.

Desde entonces, su arte no paró de crecer. Rodrigo De Paul le encargó un retrato de forma personal, y siguieron otros jugadores como Juan Román Riquelme, Martín Demichelis y hasta estrellas internacionales como Neymar y Mohamed Salah. Hoy, Claudia se encuentra en España —donde viajó por un mes— y ya logró cumplir uno de sus objetivos: entregarle un retrato a Julián Álvarez. “Esto es una alegría inmensa”, asegura.

Cada retrato le lleva cerca de un mes de trabajo, dedicándole entre 8 y 9 horas por día. “Hay mucho esfuerzo detrás de cada pintura, mucho sacrificio. Recién ahora estoy teniendo un poquito más de difusión y el merecimiento”, afirma. Su sueño: completar una galería con retratos de todos los campeones del Mundial 2022.

Antes de dedicarse de lleno al fútbol, Claudia también fue reconocida por sus retratos de caballos árabes, que le abrieron puertas en otros países. Sin embargo, hoy su foco está puesto en retratar a los ídolos de la pelota. “No tiro manteca al techo, pero me da satisfacciones”, dice entre risas, y remarca que la clave fue no rendirse: “Se trata de ir por tus sueños. Salir de un pueblo y no quedarse quieta”.

A pesar del reconocimiento, Claudia no olvida sus raíces. “Sigo viviendo en mi pueblo, Avellaneda. Vine a España por un mes, pero mi lugar está allá”, aclara. Su historia forma parte de “La Argentina Posible”: la de quienes, con talento, perseverancia y amor por lo que hacen, convierten los sueños en realidad.

Entrevista de Claudio Giglioni y Fernando Genesir