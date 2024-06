Debut y despedida para Báez, Cerúndolo y Etcheverry en el ATP de Queen's

Los tenistas argentinos Sebastián Báez (19°), Francisco Cerúndolo (26°) y Tomás Etcheverry (32°) perdieron en su debut en el ATP 500 de Queen´s ante el estadounidense Tommy Paul (13°), el español Carlos Alcaraz (2°) y el británico Billy Harris (162°), respectivamente.

El primero en salir a la cancha fue Báez, el argentino mejor ubicado en el ranking. El bonaerense, que buscaba recuperarse tras unos flojos resultados en sus últimos torneos, no pudo imponer su estilo ante el complicado Paul, que se impuso con un doble 6-4 tras 1 hora y 36 minutos.

Báez viene con una preocupante racha de malos resultados, ya que en la gira de polvo de ladrillo en Europa jugó seis torneos y en ninguno de ellos pudo superar los cuartos de final.

Luego fue el turno de Cerúndolo, que tenía una misión casi imposible ante Alcaraz.

El español, que viene de ganar Roland Garros y que el año pasado se consagró sobre césped en Queen´s y en Wimbledon, pasó por arriba al argentino en el primer set y se impuso por 6-1.

