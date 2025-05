Legislativas en CABA: todo lo que debes saber para votar

Las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ocurrirán el sábado 18 de mayo, y ya está accesible el padrón electoral definitivo en la plataforma de Noticias Argentinas. Los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación de manera online, lo cual resulta esencial para facilitar la participación de más de 2,5 millones de habilitados para estas elecciones.

El 18 de mayo, los votantes en CABA renovarán 30 bancas de la Legislatura, que representa la mitad del cuerpo legislativo de la ciudad. Las listas de candidatos se asignarán utilizando el sistema proporcional D'Hondt, el cual establece un umbral del 3% de los votos válidos emitidos para poder acceder a una banca. Participan 17 agrupaciones políticas, entre ellas La Libertad Avanza, Frente de Izquierda, Evolución y Buenos Aires Primero, lo que genera un panorama electoral diverso.

Para ser votante, se requiere ser ciudadano argentino o naturalizado, y tener al menos 16 años con DNI que acredite domicilio en CABA. También se permite votar a extranjeros con residencia permanente, en este caso, solo para los cargos locales. El voto es obligatorio para personas entre 18 y 70 años, mientras que es optativo para aquellos menores de 18 y mayores de 70.

El proceso de votación se realizará de la siguiente manera: primero, es necesario presentar el DNI en la mesa correspondiente. Luego, se recibirá una boleta en blanco que debe insertarse en la máquina de votación. Se selecciona la lista en la pantalla táctil, se confirma la elección e imprime la boleta, que finalmente debe ser introducida en la urna correspondiente.

Es importante aclarar algunas dudas frecuentes: no se puede votar si no se figura en el padrón electoral. El documento que se debe presentar es el último ejemplar del DNI habilitado para votar. En caso de no poder participar, existe la posibilidad de justificar la ausencia por razones de enfermedad, distancia o actividades específicas, trámite que se debe realizar a través del sitio web correspondiente.

Para promover la participación, se han implementado programas de acompañamiento como el “Voto Joven”, que ofrece capacitación en escuelas, y el “Voto Migrante”, diseñado para sensibilizar y capacitar a ciudadanos extranjeros en el proceso electoral. Acorde a lo informado por Noticias Argentinas, más de 2,5 millones de personas están habilitadas para votar en CABA, y los resultados se darán a conocer el mismo día de la elección tras concluir el escrutinio provisorio.