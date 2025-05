Bregman presentó su libro: "Hay que volver a explicar qué es ser de izquierda"

La abogada especializada en Derechos Humanos, ex diputada nacional y referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman presentó su libro 'Zurda - Apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo' y, ante la sala José Hernández "llena de zurdos", afirmó que este libro tiene como uno de sus objetivos "volver a explicar qué es ser de izquierda".

Con la apertura de la legisladora porteña Andrea D'Atri, el periodista Alejandro Bercovich, el escritor Guillermo Martínez y la presencia de personalidades de la política y la cultura como Luis Zamora, los ex diputados de la Ciudad, Celeste Fierro y Patricio del Corro, los actuales candidatos para las próximas elecciones en CABA, Vanina Biasi y Luca Bonfante, el actor Norman Brisky y la autora Claudia Piñeyro, 'La Rusa', como la llaman los que la quieren, agradeció el encuentro para hablar no sólo de su libro, sino de su eje que no es más ni menos que "la lucha colectiva", algo muy vinculado a la frase tan repetida estas últimas semanas, gracias a El Eternauta: “Nadie se salva solo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para Bregman, ‘Zurda’ expresa la importancia de las movilizaciones, del trabajo social conjunto y, en consecuencia, las distintas historias de las fábricas recuperadas y la lucha feminista convertida en la marea verde que logró conquistar derechos como la Ley de Aborto legal, seguro y gratuito.

"¿Qué le irrita tanto a (Javier) Milei? ¿Por qué se alteran tanto cuando decís que sos socialista? Es porque cuestionamos la desigualdad. Lo que las políticas de ellos fomentan, nosotros lo combatimos", apuntó contra el presidente de la Nación y los integrantes de La Libertad Avanza (LLA).

En la misma línea, sostuvo que "ser de izquierda y cuestionar la desigualdad, incomoda" y que, desde esos ideales, “luchan contra la idea del mal menor y la resignación” y señaló que "en esos ataques de Milei" contra los comunistas, los socialistas o "los zurdos" hay un "reconocimiento", porque "nadie pelea contra un fantasma".

Por supuesto que en el libro, y casi por lógica, analiza el "ascenso meteórico" del hoy presidente de la Nación, que antes se cruzaba en los estudios de televisión cuando era un "panelista gritón".

En el análisis que hace la referente del FIT sobre el proceso de Milei como candidato y de su actual gestión, Bregman asegura que "se repiten muchos rasgos del neoliberalismo de los años '90", pero con el agregado de las redes sociales, "donde se esparcen los discursos de odio hacia los oprimidos, las Fake news y el trolleo contra las voces críticas", situación que "encandiló" a sus fans y "desconcertó a sus adversarios", como describe Bregman en uno de los fragmentos del primer capítulo de su obra.

También cuenta cómo se llevaron adelante todas las experiencias colectivas respecto a los juicios a genocidas, las asambleas y la conquista de los derechos de las mujeres y, fundamentalmente, la lucha social de la clase obrera trabajadora.

"Es una experiencia colectiva, no hay nada singular, solo el nombre. 'Zurda' es muchos zurdos juntos. Me gustaría que se difunda entre la juventud porque estamos resignificando este término y queremos llevarlo como bandera", concluyó Bregman.