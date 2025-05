La venta de usados tuvo su mejor abril en treinta años

Por Federico Albarenque

Autos usados, por segunda vez en el año, ventas históricas, récord. En este caso, abril. Ya lo habíamos dicho, enero fue el mejor enero de venta de autos usados en la Argentina desde el enero del 95, que se empieza a registrar. Lo repitió nuevamente abril, lo cual pasa a ser un muy buen año o lo que va del año, para la venta de autos en general.

En cuatro meses se ya han vendido 620.000 autos usados. Un dato que a más de uno le ha sorprendido, porque si bien venimos de un mal año anterior en materia económica, la comparativa no solamente ha crecido sustancialmente con respecto al año pasado, sino que marca registros que no se veían desde hace muchísimos años. De hecho, desde hace 30 años que no se tenía un abril tan bueno en venta de vehículos usados.

En abril, se vendieron sólo 158.000 vehículos. Un 16,7% más que en el mismo mes del año pasado. Además, abril también le ganó a marzo de este año, o sea, la intermensual también creció en este caso un 11,6%. Y en lo que va del cuatrimestre decíamos 620.000 vehículos, que es un 33% más que el año pasado. Muchísimo.

¿Dónde entienden desde la Cámara de Comercio de Automotor que se recuesta este crecimiento en la venta de vehículos? Fundamentalmente por la baja de las tasas de interés que hacen más accesible el crédito para comprar un vehículo. Pero además, los distintos programas, promociones de los bancos fundamentalmente, que dan un cierto margen de cuotas a tasa cero.

Por ejemplo, bancos que están prestando 10, 12 cuotas sin interés. Habitualmente, un bien que es caro como un vehículo, tiene una financiación más larga. Pero sin interés, los bancos están dando en 10, 12 cuotas. Aquel que tiene un usado, que necesita una cantidad de dinero que no es tan grande para hacer el cambio del vehículo, puede acceder a un crédito de este tipo, si lo puede pagar mensualmente, y sin tasa de interés o una tasa de interés cero, hace que se pueda dar el salto.

El que tiene un vehículo que cuesta, no sé, 10 millones, y quiere comprar uno de 15, si puede financiar 10, 12 cuotas de 400, 450 mil pesos sin interés, puede cambiar el auto. Esto es uno de los factores que hizo que creciera sustancialmente.

De hecho, en el primer trimestre, la venta de vehículos cero kilómetros creció, con respecto al año pasado, un 90%. O sea, ha despertado el mercado automotor en ese primer cuatrimestre, con los cero kilómetros y, fundamentalmente, con los usados, ya se han vendido en los primeros 4 meses 620 mil autos.

Fundamentalmente, insisto, esto es por la estabilización, si se quiere, la baja de la inflación, la baja en paralelo de la tasa de interés y algunas promociones que hasta dan créditos con tasa muy baja o cero.