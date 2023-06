Un asteroide llevará el nombre de un astrónomo cordobés del Observatorio

La Unión Astronómica Internacional (UAI) bautizó a un asteroide que fue descubierto en 1998 con el nombre de "Martín Leiva" en homenaje a un investigador y astrónomo oriundo de La Falda, docente de la UNC y secretario de Extensión del Observatorio Córdoba.

Leiva a destacado por sus trabajos relacionados a la dinámica no lineal, relevante para la población de cuerpos menores y la evolución de los sistemas planetarios.



"Me enteré como a la 1 de la mañana, unos amigos estaban en esta reunión y me mandaron las felicitaciones. Es lindo para el Observatorio, para nosotros y para el grupo", valoró en diálogo con Cadena 3.

El asteroide “Martín Leiva” fue descubierto en mayo de 1998 por LEONOS – Anderson Mesa. Posee un diámetro de 6,6 kilómetros y se encuentra en el cinturón principal de asteroides, a 450 millones de kilómetros del Sol. Tiene una órbita inclinada respecto de la órbita de la Tierra y demora 5,3 años aproximadamente en dar una vuelta completa.

Se trata del quinto asteroide que recibe el nombre de un astrónomo del Observatorio Córdoba.

Informe de Lucía González