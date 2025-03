El abogado del joven que agredió a otro en un boliche negó un ataque en patota

Agustín Fasulo Martínez (22), conocido como "el Chino", permanece detenido tras agredir a un joven de 24 años a la salida de un boliche de barrio Chateau, en la ciudad de Córdoba.

El agredido, Martín Cáceres, se encuentra internado en el Sanatorio Parque de la capital provincial y el miércoles se dio a conocer que presentó una mejoría tras estar en grave estado.

Se espera que la fiscalía a cargo de Horacio Vásquez fije la fecha de indagatoria en las próximas horas.

"No tengo la posibilidad de estudiar en detalle lo que se dice en la acusación", afirmó el abogado de Fasulo, Julio Herrera Martínez, debido a que no pudo acceder al expediente. Sin embargo, aseguró a Cadena 3 que "no fue un ataque de patota, sino un enfrentamiento 'uno contra uno'".

El abogado sostuvo que el conflicto surgió entre amigos de ambos jóvenes, y que ni Fasulo ni Cáceres tuvieron intervención en el inicio de la pelea. "El problema fue entre amigos de ellos. Afuera del boliche, cuando se produce todo, Martín y Agustín saltaron en defensa de sus amigos", explicó.

Respecto al origen de la pelea, el abogado indicó que está en investigación si el conflicto tuvo origen en el interior del local, pero que los protagonistas no tuvieron conflictos en ese momento. "No se conocían de antes", subrayó.

Herrera Martínez también indicó que su cliente no utilizó ningún objeto contundente durante la riña y no pudo precisar si ambos estaban alcoholizados debido a la falta de acceso al expediente.

"El paso procesal que sigue es el acto de la declaración indagatoria", informó el abogado, quien resaltó que la Fiscalía está investigando el caso.

Por ahora, Fazulo Martínez permanecerá detenido hasta que se realice la indagatoria y se definan los próximos pasos en el proceso judicial.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Francisco Centeno.