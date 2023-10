Copago: el defensor federal de San Francisco dijo que es "un cobro ilegal"

Sigue la polémica por el copago que cobran los médicos en Córdoba, y el defensor público de la Justicia Federal de la Ciudad de San Francisco, Esteban Lozada, fijó posición al respecto y criticó la medida en Cadena 3, puntualmente refiriéndose al copago de $2.500 que se acordó en la ciudad de San Francisco.

Consideró que "en toda esta situación el hilo se está cortando por lo más delgado, que son los afiliados".

Y lanzó: "Es un cobro ilegal no sólo porque quienes lo cobran se niegan a documentarlo, sino que lo hacen 'en negro', sin factura ni recibo, y además porque se trata de un plus que no ha sido acordado entre la obra social y las prepagas y los prestadores y mucho menos a través de una autorización del Estado que regula esta actuación a través de la Superintendencia de Servicios de Salud".

En esa línea, insistió en que "el afiliado es el más inocente porque se le descuenta de su sueldo todos los meses los aportes que recibe su obra social y es en definitiva el que paga la cuota que debe afrontar frente a su prepaga".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.