Médicos de guardia de Córdoba ya cobran un valor ético de $6 mil la consulta

La Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba anunció que adherió al cobro de copagos desde el 1º de octubre y fijó el "valor ético" mínimo en 6.000 pesos la consulta.

Carlos Mulqui, presidente de la Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba (MP: 20.150) dijo que las guardias han quedado "rezagadas, algunas congeladas", después de la pandemia. En el interior se nota aún más y no se consiguen médicos idóneos para terapias, ni servicios de emergencias.

Según precisó el cobro "no es un coseguro, ni un adicional, ni un copago, es un bono complementario y no reintegrable". "No hay entrega de una boleta para que el paciente pueda ir a su prepaga u obra social para recuperar el cobro", advirtió a Cadena 3.

En ese sentido dijo que algunas prepagas y obras sociales están reintegrando y haciendo la denuncia al médico para sancionarlo, por lo que dijo que se está en el comienzo de una "anarquía" donde la relación "médico-paciente se pone tensa".

"El médico lo cobra en su propio consultorio, no a través de la secretaria o en clínicas", explicó.

En este contexto alertó que se podría romper la relación de los profesionales con las obras sociales o prepagas, lo que traería como consecuencia que las mismas presten servicios con médicos de poca experiencia, recién recibidos o extranjeros.

"Estamos en una situación inédita desagradable y triste", lamentó.

"Legalmente estamos muy expuestos a que el médico sea sancionado y sacado de la lista de prestadores", comentó.

Entrevista de Guillermo López