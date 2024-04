El CEO de Rapanui habló sobre CFK y opinó sobre Milei: "Piensa como yo"

El dueño y CEO de la cadena de chocolates Rapanui, Diego Fenoglio, respaldó fuertemente las medidas económicas que viene llevando adelante el presidente Javier Milei y también se refirió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había popularizado la marca en medio de una sesión del Senado hace tres años.

"(Milei) piensa como yo pienso, hay que ser eficiente. Una empresa entra en concurso y está tres o cuatro años para salir del concurso y este chico en cuatro meses está sacando al país. Evidentemente está haciendo las cosas bien", sostuvo en una entrevista por streaming en La Fábrica Podcast.

"Rapanui":

Por las declaraciones de su dueño Diego Fenoglio sobre Javier Milei

"La reforma laboral para mí también es importante hacerla. Lo que hay que hacer es facilitar el ingreso para las empresas chiquititas. Porque ahí es donde crece un país, no con los grandes", agregó.

La frase de CFK y qué decidió hacer

"Fue muy buena publicidad", dijo Fenoglio en referencia a lo que ocurrió hace tres años, cuando en medio de una sesión del Senado se escuchó a la entonces vicepresidenta preguntarle a un colaborador: "¿A qué hora cierra Rapanui"?

"En ese momento ella vivía 40 metros del local que tenemos en la calle Uruguay", explicó Fenoglio y aclaró: "Ella nunca fue, pero evidentemente mandaba a alguien a comprar, no sé que producto le gustaba".

"Todo lo que sea publicidad es para bien. Iban los chicos, se sacaban las fotos", explicó. Aunque reveló que pese a que después de ese episodio le sugirieron que le enviara a la ex presidenta una caja de chocolates de regalo, no lo hizo: "Nunca le mandé chocolate porque me parecía que era festejar un error que tuvo ella".

Y concluyó: "Yo creo que como en una empresa, como en una familia, el país tiene que ser sano. No podés gastar más de lo que tenés. ¿La inflación a quién le pega? A los más pobres. Nosotros más o menos vamos zafando, peor los más chiquitos no pueden hacer eso. Me parece que es un horror haber hecho esto durante tantos años, así que me parece bien lo que está haciendo Milei".