La semana pasada, en Tucumán y el río, un policía retirado asesinó de un balazo en el pecho a un ladrón tucumano que quiso sustraer un bolso con dinero de arriba de una camioneta.

El hecho, más allá del crimen, presenta aristas que se repiten en relación a otras salideras financieras o bancarias que tuvieron lugar en el centro de Rosario en los últimos tiempos.

“Hay tucumanos que vienen a Rosario a efectuar salideras. También hay una pata local, hay imputados de Rosario. La mecánica es más o menos la misma en todos los casos. Hay siempre alguien caminando la calle, o moviéndose en monopatín o bicicletas”, comenzó explicando Carlos Covani, fiscal del Ministerio Público de la Acusación, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Y agregó: “No hay un dato que surge de las instituciones. Hacen una lectura de las circunstancias. Observan el lenguaje corporal. No sabemos qué criterio usan, pero una persona apunta a los que están arriba de la moto cuál es la víctima”.

“Da la indicación y precisa a dónde guardan la mochila con dinero –continuó Covani-. En la moto van dos con un elemento para romper el vidrio. Rompen el cristal, toman el bolso y se van. Siempre tienen un vehículo de apoyo. Tras el robo, descartan lo sustraído. Lo hacen para seguir con lo suyo, y por qué si llegan a detenerlos no está el dinero”.

El fiscal reveló que los delincuentes norteños eluden las persecuciones judiciales mediante la contratación de domicilios falsos. “Cuando iba la Policía, el que estaba en la propiedad decía que en el lugar efectivamente vivía gente”, detalló.

Por otro lado, Covani informó: “No se puede estimar el monto robado. No pudimos vincular a esta banda con todos los hechos. El éxito de la causa no está dado por un hecho en particular. En el centro hay muchas financieras y bancos. Quien circule por ahí con un bolso puede estar llevando dinero”.