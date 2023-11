Habló el abogado del ex policía que mató a ladrón: "Creyó que los mataban"

El policía retirado que mató a un ladrón durante un intento de robo en la ciudad santafesina de Rosario recuperó este viernes la libertad por orden de la fiscal del caso, Georgina Pairola, para quien la medida no revista riesgo procesal, informaron fuentes judiciales.

A la vez, la Fiscalía identificó al joven de 25 años fallecido como Sergio Miguel Villarreal, oriundo de la provincia de Tucumán, añadieron los informantes. El policía retirado, identificado como Alejandro B., fue liberado "tras el análisis de las pericias solicitadas", informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El abogado del policía retirado, Gustavo Feldman, quien representa al involucrado junto a Leandro Baldomá Acciardi, dio su visión en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario sobre por qué no se trata de un caso de “legítima defensa” y no revistiría imputación, además de lo cual brindó precisiones sobre el accionar de su defendido.

Libertad. “A partir de algunos elementos que aportó la defensa en cuanto al arraigo que tiene esta persona acá en la ciudad de Rosario, entendió que correspondía otorgar la libertad. Es decir, hay un mix de ponderación de la responsabilidad que pueda atribuírsele más adelante a este hombre, que por cierto es atenuada, ya no será una imputación por homicidio, y además las condiciones de ausencia de riesgo procesal. Este hombre de ninguna manera va a entorpecer la investigación, no va a profugarse, de manera tal que no tenía ningún asidero legal mantenerlo detenido”.

La persona. “No estaba en funciones porque está retirado hace más de 8 años, lo destaco porque estaríamos ante un escenario factico y jurídico si estuviera en funciones. Estaba trabajando en su actual empleo de hace varios años, como vigilancia privada. A partir de esas circunstancias tiene legitimación como portador y usuario de arma de fuego. No cualquiera puede tenerlas”.

Legítima defensa. “Ha jugado un papel dirimente la autopsia. Lo que reste de este proceso lo va a afrontar en libertad como dice la constitución. Lo que hay que ver es si hay imputación, si la fiscal determina que acá estaos frente a un caso típico como yo creo, de legítima defensa, no habrá imputación alguna porque la acción se torna lícita. De haberla, podrá ensayar la fiscal una imputación por un exceso en la legítima defensa. Creo que no se ha configurado”.

El balazo. “Mi ventaja es que tengo la versión de mi cliente, con los reparos de la relación cliente-abogado. Se lo que paso y por qué hizo lo que hizo. Algo le comente, con autorización, a la fiscal. Dato clave: el único disparo que realiza mi cliente al bulto, disuasorio, para repeler a agresión. Impacta en un brazo. Hay un orificio de entrada y salida en uno de los brazos, después continua la trayectoria e impacta en el cuerpo, no sé en qué parte”.

Su versión. “Lo que me dice es que tiró porque estaba convencido que nos iban a matar a los dos. Nos estaban amenazando directamente con eso. Se da la circunstancia de que el acompañante resiste la sustracción. Lleva la mochila entre las piernas, cuando se produce el estallido del vidrio, que mi cliente ve cómo y con qué lo hacen”.

Subjetividad. “Que no le hayan encontrado al muerto arma, no quiere decir que no haya habido arma, hay un prófugo y tengo indicios de que la había. Aun cuando esto fuera así, si en la mente del perpetrador se instala la idea de que la única manera de que no acaben con su vida es repeler la agresión, ahí está el requisito subjetivo de la legítima defensa. Estaba afligido pero sentía que Dios lo iba a perdonar, sentía que corrían peligro sus vidas”.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.