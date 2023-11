Grinman: "Hay que acompañar al Gobierno y no pedir resultados instantáneos"

El candidato de La Libertad Avanza Javier Milei obtuvo la victoria en el balotaje de este domingo ante Sergio Massa. En ese marco, los distintos sectores comenzaron a analizar los pasos a seguir respecto a las medidas que podría tomar el próximo Gobierno.

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, detalló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que se trató de un “resultado contundente”. “Teníamos datos de que Milei estaba bien encaminado, pero superó las expectativas. Esto es un mensaje de los argentinos a la oposición”, añadió.

Para el representante, “Argentina eligió un modelo diferente después de casi dos décadas”, y pidió “acompañar al nuevo presidente”.

Por otro lado, hizo fuerte hincapié en las manifestaciones sociales, donde indicó: “Los últimos días la ciudad de Buenos Aires parecía que se habían solucionado todos los problemas. Eso nos da la pauta de que las propuestas son meramente políticas. Y no porque no tengan el derecho a protestar, pero el resto tenemos el derecho a transitar. Esas minorías ruidosas no pueden volver a molestar como antes. No hay que quedarse callados”.

“Los primeros seis meses en Argentina pueden llegar a ser muy complicados porque hay una base inflacionaria y variables desencajadas. Nadie podría esperar que se resuelvan las cosas mágicamente. Cuando uno tiene una enfermedad compleja, los primeros tiempos son difíciles, después si hace las cosas bien se ven los resultados. Hay que acompañar al nuevo gobierno y no pedir resultados de la noche a la mañana”, concluyó.