Goity: "Se malinterpreta qué significa evaluar y nosotros queremos hacerlo"

Radioinforme 3 Rosario Goity: "La no repitencia tuvo impacto negativo en la autoridad docente" Audio

El flamante gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro firmó en la jornada de este lunes el final de la no repitencia en la provincia. La medida se aplicará a partir del ciclo lectivo 2024, culminando el actual en las 140 instituciones en las que se hizo la prueba.

José Goity, ministro de Educación, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que el “impacto principal de la no repitencia fue sobre la propia dinámica de la escuela y la autoridad docente”. El funcionario indicó que tras una serie de relevamientos pudieron determinar una baja en la moral de los maestros y menos fuerza en las instituciones. “El impacto en el aprendizaje es difícil medirlo porque estuvo un año. Además, se afectó la posibilidad de examinar”, añadió.

Desde la nueva gobernación señalaron que no comparten la forma en la que se implementó la medida, ya que se trata de “un debate educativo” que se aplicó “en un contexto negativo”.

Por otro lado, Goity sostuvo que la cobertura del sistema educativo argentino “tiene que mejorar pero no es catastrófica”. En ese marco, para el funcionario se debe profundizar puntualmente es “en la calidad del aprendizaje”.

“Para mejorar la calidad educativa tenemos que mejorar los mecanismos de comprobación, y así saber qué tenemos que reforzar. En Santa Fe no hay pruebas de aprendizaje. Cuando se evalúa es al sistema, no al chico ni al docente. Debemos también mejorar las estrategias y la capacitación docente”, continuó.

No obstante, se refirió a la oposición que plantearon los gremios respecto de esa medida: “Creo que hay una mala interpretación de qué significa evaluar. Queremos que nuestras políticas sean evaluadas, por lo que vamos a llevar adelante mecanismos para ello”.

En otro pasaje de la entrevista con Hernán Funes, Luis Fernández Echegaray y Sergio Berensztein reiteró que la primera semana de enero llamarán a los sindicatos para iniciar el debate por las paritarias, y no descartó la aplicación de la cláusula gatillo. También expresó que las clases iniciarán el 26 de febrero.

Por último, el ministro señaló que hay un decreto “de último momento" incorporando 120 personas a la planta de Educación. “Son de distintos sectores. No me quiero adelantar hasta tener un informe más pormenorizado. Claramente no corresponde y está fuera de lugar hacer eso”, concluyó.