Gallo Tagle: El fallo de la Corte sobre Cristina Kirchner es totalmente legítimo

El presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, expresó su profunda preocupación al abordar la reciente condena a Cristina Kirchner, ratificada por la Corte Suprema. Durante una entrevista en el programa "Esta mañana" de Radio Rivadavia, Gallo Tagle afirmó que el fallo es "totalmente legítimo" y advirtió sobre la grave situación que implica no acatarlo. Subrayó la importancia de respetar los fallos judiciales en un país que promueve el respeto a las instituciones y la democracia.

El jurista destacó que, a pesar de las diversas opiniones en torno al juicio, no tiene un conocimiento completo sobre el contenido de la causa, ya que nadie ajeno al proceso puede afirmar tener información verificada. "Nadie de los que opina puede hacerlo con seriedad", enfatizó, instando a que las opiniones se comuniquen con respeto. Consideró que el respeto a una nación implica el reconocimiento de sus instituciones, y puntualizó que, si bien algunas personas pueden no estar conformes con el fallo, eso no justifica actos de violencia.

Asimismo, Gallo Tagle mencionó que el descontento hacia la decisión judicial es comprensible, pero subrayó que las diferencias deben expresarse de manera civilizada y no con violencia, haciendo alusión a las manifestaciones de apoyo hacia la expresidenta y las convocatorias para marchas. "No todos tienen que estar de acuerdo con el fallo, pero eso no habilita este tipo de situaciones", advirtió, mientras remarcó la necesidad de trabajar por un país que crezca en democracia y respete sus instituciones.

Finalmente, hizo hincapié en que existen millones de opiniones sobre el fallo, y es fundamental que todas sean respetadas. En este contexto, Gallo Tagle concluyó que la coexistencia pacífica y el respeto a las decisiones judiciales son pilares fundamentales para el desarrollo de la democracia en el país.