En el Día del Padre, los comercios se sintieron huérfanos

Por Adrián Simioni

El consumo en Argentina es un rompecabezas cada vez más complejo de armar. Según los datos recientes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que encuestó a 220 comercios en todo el país, las ventas minoristas cayeron un 1,7% en términos reales (descontando la inflación) en comparación con el año anterior.

El ticket promedio de compra fue de $41.300, un 8,9% menos que en 2024. Sin embargo, estos números esconden una paradoja: si el monto promedio por compra cayó más que las ventas globales, implica que hubo más operaciones comerciales. En otras palabras, se hicieron más compras, probablemente más regalos, pero de menor valor.

La respuesta no es sencilla. Los patrones de consumo en Argentina cambiaron drásticamente en los últimos años y las herramientas tradicionales para medirlos parecen estar quedándose cortas. La gente, como es evidente, está cuidando el bolsillo. Nadie "tira manteca al techo", como se suele decir.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero hay más. Las promociones, los descuentos en billeteras virtuales, las ofertas de "2x1" y el auge de las segundas marcas complican la medición de precios y, por ende, del consumo real. Por ejemplo, muchas personas, tras probar marcas más económicas durante las crisis, descubren que no son tan distintas a las tradicionales y se quedan con ellas. Esto puede hacer que la facturación global caiga, aunque la cantidad de productos vendidos no necesariamente lo haga.

A esto se suma el impacto de fenómenos como el comercio electrónico, que crece en rubros como ropa y librería, donde las ventas tradicionales se desploman. La propia CAME señaló que las mediciones no siempre captan estas transacciones online, muchas de las cuales escapan a los canales tradicionales. Y ni hablar del comercio ilegal, como el de los manteros, que en lugares como Córdoba tuvo un impacto significativo en los comercios formales durante el último fin de semana largo. Este tipo de consumo, que no queda registrado, distorsiona aún más las estadísticas.

Otro factor a considerar es el turismo. Durante los feriados largos, quienes tienen algo de poder adquisitivo suelen optar por viajar en lugar de gastar en shoppings o comercios locales. Según CAME, esto también explica parte de la caída en las ventas minoristas. Pero, ¿Cómo se mide ese gasto turístico? ¿Y cómo se pondera frente a la baja en otros sectores?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El INDEC, encargado de medir el consumo y los precios, enfrenta un desafío enorme. La canasta de bienes y servicios que utiliza para calcular la inflación debe reflejar lo que los hogares realmente consumen. Sin embargo, con los cambios en los hábitos —menos líneas telefónicas fijas, más compras online, más segundas marcas— esa canasta puede quedar desactualizada.

Actualizarla no es solo un problema técnico, sino también político: cualquier cambio puede ser acusado de manipulación. La solución que se baraja es medir en paralelo la canasta vieja y la nueva, para mostrar las diferencias y facilitar la transición.

En un país con tantas crisis y transformaciones, medir el consumo es como intentar fotografiar un objeto en movimiento. Las herramientas actuales no alcanzan para captar la complejidad de un consumidor que se adapta constantemente: compra más barato, busca promociones, se vuelca al comercio electrónico o, directamente, al mercado informal. Si no entendemos cómo y qué estamos consumiendo, difícilmente podamos diseñar políticas económicas que reflejen la realidad de los argentinos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/