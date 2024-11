Torneo magistral de ajedrez inclusivo en Córdoba

Figuras destacadas del ajedrez, incluidos campeones nacionales y grandes maestros, se unen este domingo 17 de noviembre, a jugadores con discapacidad visual en un torneo único que utiliza tableros y piezas reciclados.

El 1° Magistral por la Inclusión de Ajedrez Social organizado por el Ente BioCórdoba, será un hito para el ajedrez social en Argentina y tendrá lugar de 10 a 17 horas en el Museo Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba (Av. Hipólito Yrigoyen 511).

Algunos nombres destacados que serán parte: Guillermo Soppe (Ex campeón nacional y Gran maestro), José María Saponara (representante internacional de Argentina en categoría ciegos) Eliana Mendieta (actual campeona femenina de Córdoba) Darío Soto (actual puntero de la Liga Municipal) Ernesto Molina (Referente del Ajedrez Social en Córdoba), Resemary Rincón González (Venezolana, sub campeona femenina de Córdoba), Raúl Grosso (periodista y actual campeón ACUA, disminuidos visuales), Ximena Jaramillo (jugadora hipo acústica), Liliana Burijovich (Maestra Internacional), Carlos Alfredo Barrionuevo (escritor de ajedrez), Alejandro González (escritor), Tupac Queno Galdeano (representante juvenil Club Atlético Belgrano), Raúl Monier (Maestro Fide y ex campeón provincial), Milagros Brizzi (Maestra internacional de ajedrez), Héctor Moreno Saavedra (Campeón provincial +70), Víctor Loo Diaz (Gran Maestro, Perú).

Más que un torneo, una experiencia enriquecedora:

Ajedrez para todos: 14 jugadores destacados, incluyendo jugadores locales, ciegos y con diversas discapacidades, competirán en un sistema de todos contra todos, utilizando tableros adaptados y el apoyo de árbitros especializados.

Integración y comunidad: Habrá espacios de socialización para participantes y acompañantes, clase para jugadores con discapacidad visual, además de un stand informativo del BioCórdoba.

Colaboración por la inclusión: Este evento es posible gracias a la colaboración de la Federación de Ajedrez de Córdoba, Panathlon Argentina, asociaciones locales de ajedrez, organizaciones de apoyo a personas con discapacidad visual y Fundación Jean Maggi.

El evento culminará con una ceremonia de premiación donde se reconocerá a todos los participantes por su contribución al ajedrez social y la entrega de tableros hechos con madera reciclada de la industria autopartista a la fundación Jean Maggi.

