El equipo de futsal de Empate representará al país en la Copa Sudamericana

El equipo de Futsal de Empate participó en octubre de este año en el 5° torneo Argentino de Futsal para personas con Síndrome de Down “Fut21”. Salieron campeones y gracias a eso obtuvieron una plaza para participar de la Copa Sudamericana Futsal Down en Santiago de Chile del 18 al 23 de noviembre, representando a Argentina.

El grupo liderado por el entrenador Diego Lombardi y la asistente de cancha Guillermina Echenique, logró algo que no habían podido realizar hasta ahora: salir campeones argentinos en esta categoría.

Desde la fundación están llevando a cabo una serie de acciones para recaudar fondos y que los chicos puedan realizar el viaje, ya que los gastos, inscripción y demás corren por cuenta de cada atleta.

El torneo Fut21 se realiza todos los años a nivel nacional y cuenta con el aval de FADASD (Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down) donde se fomenta la categoría única del síndrome de Down en todas las disciplinas internacionales. El objetivo es incentivar el deporte para personas con síndrome de down en diferentes disciplinas a nivel nacional y mundial.

Diego Lombardi, entrenador del equipo, contó a Diversidad cómo esta experiencia no sólo motiva el desarrollo deportivo sino también marca una evolución a nivel personal en estos jóvenes, ayudando a su independencia y autonomía. “Entrenamos en doble jornadas semanales y vimos la evolución de los chicos”, contó.

En la experiencia el encuentro en Mendoza, se llevó a cabo en un espacio similar al de una villa olímpica donde los jóvenes que participaban pusieron en práctica su independencia. Para muchos era la primera vez que viajaban sin sus familias.

“El torneo fue muy competitivo y fue lindo verlos disfrutar, emocionarse. Ellos viven la vida de una manera muy sana y verlos disfrutar con alegría fue una de las mejores partes del viaje. Fue hermoso verlos festejar y sentirse ganadores”, valoró.

Por su parte, Guillermina Echenique dijo que desde agosto se están preparando como equipo y destacó el proceso de madurez tanto en el juego como en lo emocional. “El más chico tiene 19 años y era un paso para la independencia para ellos”, apuntó.

En el torneo vivieron una montaña rusa de emociones, donde los jugadores tuvieron que aprender a contener su temperamento y entender que en el juego muchas veces se enfrentan algunas injusticias.

“Ellos son muy temperamentales en un partido uno se enojó porque el árbitro no cobró y le sacaron amarilla y fue echado del partido. Fue un aprendizaje para ellos mantener el temperamento, relajarse”, comentó.

Además, Guillermina también remarca la importancia de que ellos conozcan a otras personas con síndrome de down y puedan armar comunidad. “También trabajamos que ellos jueguen por amor al futsal, a la camiseta y a su fundación y que confíen en ellos mismos”, remarcó.

Este último punto fue uno de los mayores desafíos: “Trabajar sobre la confianza de ellos fue lo que nos hizo dar el salto de calidad”, resumió.

Lucho Allende Bean, uno de los integrantes del equipo

Luciano Allende Bean, "Lucho", es uno de los jugadores del equipo y contó con entusiasmo cómo vivió su participación y el apoyo que les brinda tanto Diego como Guille. Es fanático de Boca y de Cavani, y dijo que su sueño en este campeonato es meter muchos goles. "A mí me gusta competir y jugar con mis compañeros. Quiero saludar a mi familia y amigos que me hacen el aguante y me apoyan", resumió.

La de Mendoza fue la primera experiencia para este equipo de futsal y para los entrenadores, pero ahora con entusiasmo y muchas expectativas se preparan para el torneo sudamericano de Chile.

Cómo colaborar con el viaje de los chicos a Chile



Desde la Fundación Empate están llevando a cabo un sorteo para cubrir los costos del viaje, para que los chicos cumplan el sueño de ir a la Sudamericana de Futsal Down.

